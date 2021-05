Στον τελικό του Lyon Open ο Τσιτσιπάς, που θέλει να νικήσει «όλον τον κόσμο»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον τελικό του Lyon Open και σήμερα θα διεκδικήσει τον τίτλο κόντρα στο νικητή του ζευγαριού Κάρεν Κατσάνοφ – Κάμερον Νόρι. Ο Ελληνας σταρ επικράτησε με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 6-0) του Λορέντσο Μουσέτι. Αυτός θα είναι ο 4ος τελικός του «Στεφ» στην τρέχουσα σεζόν. Ηττήθηκε στο Ακαπούλκο, νίκησε στο Monte-Carlo Masters και έπειτα έχασε από τον Ράφα Ναδάλ στο Barcelona Open.

Με εξαίρεση κάποια σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του στο πρώτο σετ, το οποίο έχασε με 6-4, ο Τσιτσιπάς πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην συνέχεια και πήρε τα επόμενα δύο σετ με μεγάλη ευκολία. Ο Μουσέτι σε ηλικία 19 χρόνων και δύο μηνών, ο πιο μικρός από όλους όσους βρίσκονται στο top 100 της παγκόσμιας κατάταξης δεν ήταν αντίπαλος που θα μπορούσε να τον σταματήσει, από την στιγμή ο Τσιτσιπάς πήρε... μπροστά. Ο Ιταλός, άλλωστε, το είχε παραδεχθεί και πριν το ματς: «είναι το απόλυτο φαβορί, πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους τενίστες στον κόσμο».

