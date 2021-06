Στις φλόγες μεγάλο ξενοδοχείο στη Μαδρίτη - Βίντεο

Φωτιά ξέσπασε στο ξενοδοχείο Nuevo Madrid της Μαδρίτης το οποίο βρίσκεται δίπλα στο βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου M-30 στην ισπανική πρωτεύουσα.

Η φωτιά, της οποίας τα αίτια είναι άγνωστα, δημιούργησε μια τεράστια στήλη καπνού και είναι ορατή από διάφορα σημεία της πρωτεύουσας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 15 ομάδες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ασθενοφόρα και περιπολικά, αν και προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν τραυματίες.

Big fire Hotel Neuvo in #Madrid by the M30 pic.twitter.com/C4rjwgdL7f