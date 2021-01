Στην Αθήνα ο επόμενος γύρος των συνομιλιών - «Οχι» Μάας για κυρώσεις

Στην Αθήνα θα διεξαχθεί ο επόμενος -62ος- γύρος των διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστή η ακριβής ημερομηνία. Οι σημερινές συνομιλίες διήρκησαν περίπου τρεις ώρες, χωρίς να γίνουν εκατέρωθεν δηλώσεις, ενώ η ελληνική αποστολή επέστρεψε στην Ελλάδα. «Δεν αποφασίσαμε σήμερα κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, καθώς βλέπουμε ότι υπάρχει θετική εξέλιξη», δήλωσε στο μεταξύ από τις Βρυξέλλες ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χ. Μάας, κάνοντας ειδική αναφορά στην έναρξη των συνομιλιών μεταξύ Αθήνας-Αγκυρας και στο γεγονός ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν τουρκικά πλοία στις επίμαχες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου.

First round of exploratory talks between #Turkey and #Greece since 2016 have been completed today. #EastMed.



- Delegations pictured below

- Statement from Turkish side expected soon. pic.twitter.com/OXwNQi3r4S