Στ. Κυριακίδου: Η έγκριση της Κομισιόν για το εμβόλιο της Moderna θα δοθεί σύντομα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει σύντομα για χρήση το εμβόλιο κατά της Covid-19 που ανέπτυξε η αμερικανική εταιρεία Moderna, ανέφερε σήμερα η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, σε ένα tweet.

«Με την έγκριση από τον ΕΜΑ (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων) του εμβολίου της Moderna, βρισκόμαστε πιο κοντά στον στόχο μας του να έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων κατά της Covid-19. Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ακολουθήσει σύντομα», έγραψε.

Ο EMA έδωσε έγκριση για το εμβόλιο της Moderna, την Τετάρτη και πλέον απομένει μόνο το πράσινο φως από την Κομισιόν. «Ο EMA συστήνει να χορηγηθεί άδεια υπό όρους για την κυκλοφορία στην αγορά του εμβολίου κατά της Covid-19 της Moderna προκειμένου να προληφθεί η ασθένεια στα άτομα άνω των 18 ετών», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, που εδρεύει στο Άμστερνταμ.

