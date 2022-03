Silver Award για τη Eurolife FFH στα Cyber Security Awards 2022

Υπογραμμίζοντας διαχρονικά την αξία της κυβερνοασφάλειας, η Eurolife FFH αναδείχθηκε σε έναν από τους νικητές των Cyber Security Awards που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Μαρτίου στην Αθήνα. Η εταιρεία κατέκτησε το Silver Award στην κατηγορία Cyber Security Project, για το My Cyber Protection, το νέο ασφαλιστικό της πρόγραμμα για προστασία στο διαδίκτυο.

Ενισχύοντας την ασφάλεια που νιώθουν οι χρήστες κατά τις online περιηγήσεις τους, το My Cyber Protection της Eurolife FFH είναι το πρώτο ασφαλιστικό προϊόν για ιδιώτες που καλύπτει τρία διαφορετικά ζημιογόνα περιστατικά στο διαδίκτυο. To My Cyber Protection της Eurolife FFH απευθύνεται σε όσους διαθέτουν λογαριασμούς σε υπηρεσίες του διαδικτύου, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και σε όσους πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές και αγορές. Με χαμηλό κόστος ασφαλίστρων, το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών, με σκοπό να τους βοηθήσει να προστατευθούν από περιστατικά που ενδέχεται να συμβούν στο διαδίκτυο και έχουν ως στόχο είτε τον χρήστη είτε τις συσκευές του.

«Ευχαριστούμε θερμά τη διοργάνωση και την κριτική επιτροπή για την πολύ σημαντική αυτή διάκριση, η οποία μας τιμά ιδιαίτερα ως εταιρεία. Η Eurolife FFH έχει δεσμευθεί να βρίσκεται πάντα στο πλευρό των ανθρώπων και να αφουγκράζεται αυτά που πραγματικά χρειάζονται. Αυτός είναι και ο λόγος που δημιουργήσαμε το My Cyber Protection, ένα καινοτόμο ασφαλιστικό προϊόν που απευθύνεται στα φυσικά πρόσωπα και καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες τους», ανέφερε η Μαρία Σκούρτη, Υποδιευθύντρια Chief Underwriter Non Motor της Eurolife FFH, κατά την παραλαβή του Silver Award.

Η διάκριση αυτή αποδεικνύει την αξία που δίνει η Eurolife FFH σε λύσεις που εφαρμόζουν τη σύγχρονη τεχνολογία, πάντα προς όφελος των πελατών της. Στόχος της εταιρείας είναι να βρίσκεται δίπλα τους, με προτάσεις που απαντούν στις καθημερινές τους ανάγκες.