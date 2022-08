Σερβία: Η στάθμη του Δούναβη έπεσε και εμφανίστηκαν βυθισμένα γερμανικά πολεμικά πλοία

Η χειρότερη ξηρασία εδώ και χρόνια στην Ευρώπη έριξε τη στάθμη του ποταμού Δούναβη σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα που έχει καταγραφεί ποτέ εδώ και έναν αιώνα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν μέσα από τα νερά τα απομεινάρια δεκάδων γερμανικών πολεμικών πλοίων που βυθίστηκαν κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου κοντά στην πόλη Πράχοβο.

Συγκεκριμένα, τα πλοία αυτά, που ήταν γεμάτα με εκρηκτικά, ήταν κάποια από τα εκατοντάδες που βυθίστηκαν στον Δούναβη το 1944, καθώς ο γερμανικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας υποχωρούσε μπροστά στην προέλαση των σοβιετικών δυνάμεων.

Sunken German World War II ships revealed with Danube River at record low: A dozen Nazi Germany warships that sank in World War II were discovered in the Danube, Europe's second longest river, near the river port town of Prahovo, Serbia. https://t.co/cAPt3r8AnN pic.twitter.com/mS6FM84iVJ