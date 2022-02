Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στο Γκουάμ

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Μερίζο, το νοτιότερο χωριό στο έδαφος του νησιού Γκουάμ (το πρωί της Δευτέρας, τοπική ώρα), ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 178 χλμ, σύμφωνα με το USGS.

**NO TSUNAMI THREAT TO GUAM/CNMI FROM A NEARBY EARTHQUAKE**

USGS recorded an earthquake with a preliminary magnitude of 6.2 that occurred 109 miles south of Guam. Some areas may have experienced shaking. Based on all available data, there is no tsunami threat to the Marianas. pic.twitter.com/pp0781vPjw