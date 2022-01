Σεισμός 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε την Κύπρο – Κοντά στην Πάφο το επίκεντρο

Σεισμός 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (28.01.2022) στην Κύπρο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός λίγα λεπτά μετά πριν από τις 06:00 το πρωί, σε υποθαλάσσια περιοχή δυτικά της Κύπρου.

Η πρώτη εκτίμηση από το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ήταν πως ο σεισμός στην Κύπρο ήταν μεγέθους 4,3 Ρίχτερ αλλά αργότερα αναθεώρησε το μέγεθος του σεισμού στα 4,9 Ρίχτερ.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.9 in Cyprus Region 45 min ago pic.twitter.com/ZWOJUxYH4J