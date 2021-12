Σαρώνει τον πλανήτη η Όμικρον - Παγκόσμιο ρεκόρ κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα, προειδοποίηση ΠΟΥ

Ο υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων από τον Μάρτιο του 2020, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε επισήμως τον κορονοϊό πανδημία, καταγράφηκε την τελευταία εβδομάδα.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, την εβδομάδα από 22 έως 28 Δεκεμβρίου εντοπίστηκαν 6,55 εκατομμύρια νέες μολύνσεις σε όλο τον κόσμο, αριθμός που συνιστά αύξηση 37% σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.



Την ίδια στιγμή ο ΠΟΥ προειδοποιεί για «τσουνάμι κρουσμάτων» λόγω της ταυτόχρονης εξάπλωσης των μεταλλάξεων Δέλτα και Όμικρον.

Η εξαιρετικά μεταδοτική παραλλαγή οδήγησε σε νέα ρεκόρ κρουσμάτων μια σειρά από χώρες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία ως τη Δανία και τη Γερμανία, με δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους να αντιμετωπίζουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά περιορισμούς κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο η Ευρώπη είναι η ήπειρος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπη με τις δυσχερέστερες συνθήκες, γεγονός που αναγκάζει τις κυβερνήσεις να ισορροπήσουν, σε τεντωμένο σκοινί μεταξύ της επιβολής νέων περιορισμών που έχουν σχεδιαστεί για να στηρίξουν τα συστήματα υγείας και της ανάγκης να παραμείνουν ανοιχτές οι οικονομίες και οι κοινωνίες δύο χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση του ιού στα τέλη του 2019.

#UPDATE The world smashed a record number of #COVID19 infections in a week, according to an AFP tally, as the WHO warned that Omicron poses a "very high" risk and could yet overwhelm healthcare systemshttps://t.co/tUMAD9EB3N pic.twitter.com/PpauWFgtlt