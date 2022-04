Σαρλ Μισέλ: Στο Κίεβο, στην καρδιά της ελεύθερης και δημοκρατικής Ευρώπης

Στο Κίεβο μετέβη ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, την ώρα που η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση της Ρωσίας στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται στην επίσκεψή του στην ουκρανική πρωτεύουσα, χαρακτηρίζοντάς την ως καρδιά της ελεύθερης και δημοκρατικής Ευρώπης».

In Kyiv today.



In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc