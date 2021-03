Ρούχα που απορροφούν το CO2 από την DS Automobiles

Η premium γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία DS Automobiles, δημιούργησε μια πρωτοποριακή και οικολογικά ευαισθητοποιημένη σειρά ενδυμάτων που απορροφά ενεργά το CO2.

Η συλλογή ενδυμάτων που απορροφά το CO2 αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας Future Craft της DS, συνδυάζοντας το γαλλικό πολυτελές savoir-faire με καινοτόμα και βιώσιμα υλικά. Με την απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, η σειρά των ρούχων υπογραμμίζει επίσης τη δέσμευση της DS για συνδυασμό οικολογικής συνείδησης και πολυτέλειας, κάτι που βρίσκεται στον πυρήνα της ηλεκτρικής γκάμας E-TENSE.

Η συλλογή βασίζεται στη συνεργασία της Γαλλικής Μάρκας με το Paris Fashion Week και παρουσιάζεται στη χρονική περίοδο του Fashion Week. Η unisex συλλογή δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ανερχόμενη στο χώρο της υψηλής ραπτικής, EGONlab - η οποία εμφανίστηκε ως μέρος του SPHERE Showroom στο Paris Fashion Week πέρυσι - και του ερευνητικού στούντιο σχεδιασμού με έδρα το Λονδίνο, Post Carbon Lab.

Αποτελούμενο από ένα εμπνευσμένο από το Παρίσι bomber jacket, μια καμπαρντίνα παλτό και δύο μπλουζάκια, σχεδιασμένα αποκλειστικά για τη DS Automobiles από την EGONlab, τα ενδύματα της συλλογής διαθέτουν στοιχεία επεξεργασμένα από το Post Carbon Lab με τη φωτοσυνθετική επίστρωση, η οποία απορροφά διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Η φωτοσυνθετική επίστρωση που δημιουργήθηκε από το Post Carbon Lab αποτελείται από ένα στρώμα ενεργών ινών στο ύφασμα των ρούχων που απορροφά διοξείδιο του άνθρακα και εκπέμπει οξυγόνο. Μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια των 10 εβδομάδων από τη διαδικασία βαφής και επίστρωσης, η συλλογή Capsule έχει απορροφήσει 1.452 γραμμάρια CO2, την ίδια ποσότητα που απορροφά ένα δέντρο βελανιδιάς έξι ετών σε περίοδο περίπου έξι μηνών.

Το πλήρως ηλεκτρικό DS 3 CROSSBACK E-TENSE και το DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 Plug-in Hybrid, προσφέρουν πρωτοποριακό στυλ και προηγμένες τεχνολογίες, με μηδενικές εκπομπές ρύπων και αυξημένη απόδοση αντίστοιχα.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που αποκαλύπτουμε την πρώτη μας οικολογικά ευαισθητοποιημένη συλλογή ενδυμάτων, την Capsule, το event του Paris Fashion Week. Το premium στυλ και η καινοτομία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάρκας DS και η συλλογή ρούχων μας είναι κάτι που πιστεύουμε ότι πρέπει να συμβαδίζει, καθώς εργαζόμαστε προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις κινητικότητας. Η DS Automobiles έχει δεσμευτεί να παρέχει στους πελάτες premium επιλογές οχημάτων που έχουν έμφυτη την “ευγένεια” απέναντι στον πλανήτη, μέσω της ηλεκτροκίνητης γκάμας E-TENSE, με τη φιλοδοξία να έχουμε μια πλήρως ηλεκτροκίνητη και plug-in υβριδική γκάμα έως το 2025. Η συλλογή μόδας είναι ένα μόνο παράδειγμα της καινοτόμου προσέγγισής μας στη χρήση διαφορετικών τεχνικών και υλικών στα αυτοκίνητά μας, που ενσωματώνει το πνεύμα της Avant Garde διάθεσης».

Béatrice Foucher, DS Automobiles CEO

Σχετικά με τη DS Automobiles

Παρακινούμενη από την Avant-Garde διάθεση, αλλά και την εξαιρετική κληρονομία της DS του 1955, η DS Automobiles, λανσαρίστηκε το 2015 με στόχο να επαναφέρει τη Γαλλική φινέτσα και την πολυτέλεια στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η DS Automobiles είναι η premium μάρκα του Ομίλου PSA.

Σχεδιασμένα για πελάτες που αναζητούν την καλύτερη δυνατή προσωπική έκφραση ταυτόχρονα με την κορυφαία τεχνολογία, τα μοντέλα της DS στη δεύτερη γενιά τους, συνδυάζουν ραφινάρισμα και προηγμένη τεχνολογία με τρόπο μοναδικό. Με τα SUV DS 7 CROSSBACK και DS 3 CROSSBACK, η μάρκα DS λανσάρει μια γκάμα έξι αυτοκινήτων στην παγκόσμια αγορά, που όλα προσφέρονται και ως ηλεκτρικά με την υπογραφή E-TENSE.

Για τους απαιτητικούς πελάτες της, η DS Automobiles δημιούργησε την "ONLY YOU, the DS experience" υπηρεσία με τα αποκλειστικά προνόμια σε ότι έχει να κάνει με τη συντήρηση των αυτοκινήτων, αλλά και τη συνολική διαμόρφωση μίας ξεχωριστής εμπειρίας κατά την απόκτηση και κατοχή ενός μοντέλου DS.

Με παρουσία σε 32 χώρες, η μάρκα DS έχει δημιουργήσει και εξελίσσει διαρκώς ένα δίκτυο διανομής που περιλαμβάνει 400 DS STORES και DS SALONS σε όλο τον κόσμο.