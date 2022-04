Ρωσικό ΜΜΕ: Εντός Μάϊου δημοψήφισμα σε Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ, πιθανόν και σε Χερσώνα

Στα μέσα Μάϊου αναμένεται να διεξαχθούν τα δημοψηφίσματα στις «αυτοαποκαλούμενες δημοκρατίες» Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ για την προσάρτησή τους στη Ρωσία, αναφέρει σε δημοσίευμά του το ειδησεογραφικό πρακτορείο Meduza, επικαλούμενο τρεις πηγές που πρόσκειται στο Κρεμλίνο. Σύμφωνα με τις ίδιες, πιθανόν να γίνουν στις 14 και 15 του μηνός, ενώ το ίδιο μπορεί να διεξαχθεί και στη Χερσώνα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα υΥποτίθεται ότι οι δημοκρατίες μπορούν να προσαρτηθούν επίσημα εντός των συνόρων που αναγνωρίζει η Ρωσική Ομοσπονδία, δηλαδή στα «ιστορικά» σύνορα των περιοχών Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ της Ουκρανίας»

Τις ίδιες ημερομηνίες, σύμφωνα με πηγές του Meduza, «μπορεί να διεξαχθεί δημοψήφισμα και στην περιοχή Χερσώνα, η οποία είναι εν μέρει κατεχόμενη από τη Ρωσία».

