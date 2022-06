Ρωσικές δυνάμεις ανατινάζουν γέφυρες στο Ντονμπάς - Κίεβο: Ο πόλεμος θα διαρκέσει μήνες

Ρωσικές δυνάμεις ανατινάζουν γέφυρες στον ποταμό Σεβέρσκι Ντονέτς για να εμποδίσουν τον ουκρανικό στρατό να μεταφέρει στρατιωτικές ενισχύσεις και να παράσχει βοήθεια σε αμάχους στην πόλη Σεβεροντονέτσκ, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης του Λουγκάνσκ, Σέρχι Γκαϊντάι.

Σε τηλεοπτική μετάδοση, που επικαλείται το Reuters, ο Γκαϊντάι τόνισε ότι ο ουκρανικός στρατός συνεχίζει να διατηρεί τις θέσεις του μέσα στο Σεβεροντονέτσκ και απωθεί ρωσικές δυνάμεις σε πολλές τοποθεσίες.

Χθες, Παρασκευή βράδυ, ο ίδιος ανέφερε ότι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακαταλάβει σχεδόν το 20% του εδάφους που είχαν χάσει στο Σεβεροντονέτσκ κατά τη διάρκεια των μαχών με ρωσικές δυνάμεις.

Συγκέντρωση δυνάμεων

Ο ρωσικός στρατός συγκεντρώνει δυνάμεις ενόψει επίθεσης στην πόλη Σλοβιάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, προειδοποίησε το ουκρανικό γενικό επιτελείο. Σύμφωνα με τους Ουκρανούς στρατηγούς, στην περιοχή βρίσκονται μέχρι και 20 σχηματισμοί μάχης του ρωσικού στρατού, με μηχανοκίνητο πεζικό, πυροβολικό και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, που διαθέτουν από 600 ως 800 στρατιωτικούς η καθεμιά.

Διοικητικά, η Σλοβιάνσκ υπάγεται στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας. Η Ρωσία έχει διακηρυγμένο στόχο να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική Ουκρανία, την περιοχή που αποκαλείται Ντονμπάς, στον πόλεμο που πλέον έχει εισέλθει στην 101η του ημέρα.

Η συγκεκριμένη πόλη βρίσκεται κοντά στη Σεβεροντονέτσκ, όπου συνεχίζουν να μαίνονται σφοδρές εχθροπραξίες εδώ και αρκετές ημέρες. Ο ρωσικός στρατός και οι φιλορώσοι αυτονομιστές λένε πως η Σεβεροντονέτσκ έχει πέσει σχεδόν ολόκληρη στα χέρια τους, όμως η ουκρανική πλευρά διαβεβαίωσε χθες πως ανέκτησε το ένα πέμπτο της προσωρινής πρωτεύουσας της περιφέρειας Λουγκάνσκ, παρά τις σφοδρές ομοβροντίες του ρωσικού πυροβολικού.

Εντωμεταξύ, ο Σέρχιι Μπράτσουκ, εκπρόσωπος της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της Οδησσού, ανέφερε ότι ρωσικός πύραυλος έπληξε αγροτικό κτίριο στην περιφέρεια της Οδησσού. Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άτομα.

