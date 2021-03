Ρωσία: Τo Sputnik-V το 2ο πιο δημοφιλές εμβόλιο ως προς τον αριθμό των εγκρίσεων

Τo ρωσικό εμβόλιο Sputnik-V κατά του κορονοϊού κατέχει τη δεύτερη θέση μεταξύ των εμβολίων ως τον αριθμό των εγκρίσεων για επείγουσα χρήση στις οποίες έχουν προβεί οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές σε διάφορες χώρες. Αυτό αναφέρεται σε ανάρτηση που έκαναν οι παραγωγοί του εμβολίου στο Twitter.

#SputnikV is now the world's second most popular #CovidVaccine in terms of regulatory approvals. Thank you for this vote of confidence! pic.twitter.com/dYYqLYUYs8