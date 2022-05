Ρώμη: Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανώλης των χοίρων

Νέα μέτρα ετοιμάζει η περιφέρεια της Ρώμης, σε συνεργασία με την ιταλική κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση της πανώλης των χοίρων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, o νομάρχης της ιταλικής πρωτεύουσας πρόκειται να ορίσει έναν ειδικό «επίτροπο», ο οποίος θα αναλάβει τον συντονισμό των διαφόρων δράσεων σε συνεννόηση με τον δήμο της Ρώμης.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, πρόκειται να αποφασιστεί η θανάτωση μεγάλου μέρος των αγριόχοιρων που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Αιώνιας Πόλης, ιδίως βόρεια του Βατικανού. Ο νόμος επιτρέπει μείωση του αριθμού των αγριόχοιρων μέχρι και σε ποσοστό 90%, αλλά δεν αναμένεται να ληφθεί μια τόσο δραστική απόφαση. Για να ξεκινήσουν οι σχετικές παρεμβάσεις θα χρειαστούν πάντως τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Την περίοδο αυτή, στην Ρώμη έχει προκύψει ουσιαστικό πρόβλημα: οι αγριόχοιροι έχουν φτάσει μέχρι και το ιστορικό κέντρο και σε πολλά δημόσια πάρκα. Πολλοί κάτοικοι που βγαίνουν βόλτα τις βραδινές ώρες με τα κατοικίδιά τους, κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν επιθέσεις από αγριόχοιρους και κατάφεραν να απομακρυνθούν μόνον χάρη σε οδηγούς αυτοκινήτων ή περίοικους, οι οποίοι έσπευσαν σε βοήθεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε, τέλος, από την Ιταλία να κηρύξει σειρά περιοχών του δήμου της Ρώμης «μολυσμένη ζώνη», στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.

As #Rome prepares to cull its wild boar population, amid concerns over the spread of swine fever, a large number of #cinghiali were photographed on a street in the northern Balduina district on Tuesday night. pic.twitter.com/A6PmDI7nim