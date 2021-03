Υπ. Πολιτισμού Γαλλίας: Προσβλήθηκε από κορονοϊό και υποβάλλεται σε «ενισχυμένη οξυγονοθεραπεία»

Η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας Ροζλίν Μπασελό, που έχει προσβληθεί από τη νόσο Covid-19, υποβάλλεται σε «ενισχυμένη οξυγονοθεραπεία», ανακοίνωσε η ίδια σήμερα, στον λογαριασμό της στο Twitter.

Je tenais à remercier tous ceux qui m’ont envoyé des messages chaleureux, ils me touchent et me portent!

Je suis prise en charge par des soignants exceptionnels et bénéficie désormais d’une oxygénothérapie renforcée.

Prenez bien soin de vous et de vos proches,

Roselyne