Διπλωματικές πηγές: Προβληματισμός Δένδια για τη στάση της τουρκικής πλευράς στο Κυπριακό

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε νωρίτερα σήμερα χωριστές συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Βρετανό ομόλογό του Ντομινίκ Ραμπ. Κατά τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιθυμεί την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, εντός του γνωστού πλαισίου, και υπογράμμισε ότι η χώρα μας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου αυτού, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξέφρασε επίσης τον προβληματισμό του για την επίτευξη της προοπτικής αυτής, δεδομένης της στάσης τόσο της τουρκικής πλευράς και της τουρκο-κυπριακής κοινότητας. Διαβεβαίωσε τον Γενικό Γραμματέα για την εποικοδομητική στάση της Ελλάδας, μέσα στο πλαίσιο των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Παράλληλα, υπογράμμισε στον Πορτογάλο συνομιλητή του την ανάγκη, η όποια λύση βρεθεί στο ανωτέρω πλαίσιο, να λαμβάνει υπόψη την ιδιότητα της Κύπρου, ως Κράτους-Μέλους της ΕΕ, καθώς και την ανάγκη να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της Ένωσης, ειδικά όσον αφορά το ζήτημα της αυτονομίας της στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Κατά τη συνάντηση με τον Βρετανό ομόλογό του, ο Υπουργός Εξωτερικών, πέρα από τα ανωτέρω, παρατήρησε ότι η προσήλωση της Μεγάλης Βρετανίας στο πλαίσιο λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως αυτή εκφράστηκε νωρίτερα σήμερα από τον Βρετανό ΥΠΕΞ στην ολομέλεια είναι θετική, καθώς υποδηλώνει, για μια ακόμα φορά, ότι η συντριπτική πλειοψηφία της Διεθνούς Κοινότητας θεωρεί επιβεβλημένη την εξεύρεση της λύσης του Κυπριακού εντός του ανωτέρω πλαισίου.

Μετά την ολοκλήρωση των διμερών επαφών σήμερα, αναμένεται να υπάρξει, εντός της ημέρας, σύγκληση της ολομέλειας αργότερα σήμερα (ενδεχομένως περί τις 8 ώρα Ελλάδας), η οποία θα ακολουθηθεί από δείπνο που θα παραθέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

