ΠΟΥ: Σύσταση στους άνω των 60 ετών και τις ευπαθείς ομάδες να μην ταξιδεύουν

Ο ΠΟΥ συνέστησε σήμερα πως ενώ οι γενικές ταξιδιωτικές απαγορεύσεις δεν θα σταματήσουν την εξάπλωση της παραλλαγής Omicron, τα ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των άνω των 60 ετών, θα πρέπει να αναβάλουν τα σχέδια για ταξίδια στο εξωτερικό, σύμφωνα με το Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

#BREAKING Over-60s, vulnerable 'should be advised to postpone travel', the World Health Organization says pic.twitter.com/NLBzP5aabq