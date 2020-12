ΠΟΥ: Ενέκρινε για επείγουσα χρήση το εμβόλιο της Pfizer

Το «πράσινο φως» για την επείγουσα χρήση στο εμβόλιο των εταιρειών Pfizer/BioNTech έδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Όπως αναφέρει με βάση τα δεδομένα, το εμβόλιο καλύπτει τα κριτήρια ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας.

Η απόφαση «ανοίγει την πόρτα για τις χώρες να επισπεύσουν τις δικές τους διαδικασίες έγκρισης για την εισαγωγή και διαχείριση του εμβολίου. Επιτρέπει επίσης στη UNICEF και τον Παναμερικανικό Οργανισμό Υγείας να προμηθεύσουν το εμβόλιο για διανομή σε χώρες που το έχουν ανάγκη».

The Pfizer/BioNTech #COVID19 vaccine today became the first vaccine to receive WHO validation for emergency use since the outbreak began. Equitable global access to vaccines is crucial to combat the pandemic. https://t.co/7WNcHhc3z8 pic.twitter.com/Kyjv5RNzjB

Regulatory experts from around the 🌐 reviewed the data on the Pfizer/BioNTech #COVID19 vaccine’s safety, efficacy & quality. They found that the vaccine met the must-have criteria for safety & efficacy & that the benefits of using it to address the disease offset potential risks pic.twitter.com/XSCQIDlw9b