Ποντολιάκ: Το ειρηνευτικό σχέδιο των FT παρουσιάζει μόνο τα αιτήματα της Ρωσίας

Τις προσεχείς μέρες μπορεί να υπάρξουν απευθείας συνομιλίες μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας και της Ρωσίας για την κατάπαυση του πυρός.

Όπως μεταδίδει το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinfrom, την δήλωση αυτή έκανε σε συνέντευξη του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο RBS ο σύμβουλος του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Μιχαήλο Ποντολιάκ.

«Είναι προφανές, ότι μοναδικός τρόπος για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, είναι οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο προέδρων και είναι αυτό πάνω στο οποίο εργαζόμαστε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που διεξάγουμε τώρα. Δουλεύουμε πάνω σε κείμενα τα οποία οι πρόεδροι θα μπορούν να συζητήσουν και να υπογράψουν», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Ποντολιάκ, αυτό θα συμβεί σύντομα «επειδή αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να τελειώσει αυτός ο πόλεμος». «Έχουμε σε μεγάλο βαθμό την πεποίθηση, ότι τις προσεχείς μέρες θα επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε.

Our position at the negotiations is quite specific - legally verified security guarantees; ceasefire; withdrawal of Russian troops. This is possible only with a direct dialogue between the heads of Ukraine and the Russian Federation. Details are in an interview with the @NewsHour pic.twitter.com/TlPUl3XfGK