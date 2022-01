Πολιτική κρίση στην Ονδούρα: Η πρεσβεία των ΗΠΑ απευθύνει έκκληση για «ψυχραιμία»

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τεγκουσιγκάλπα συνέστησε χθες Σάββατο «ψυχραιμία» και «διάλογο» εν μέσω της πολιτικής κρίσης που πυροδότησε η εκλογή του νέου προέδρου του Κογκρέσου –της Βουλής της Ονδούρας–, μερικές ημέρες προτού αναλάβει τα καθήκοντά της η εκλεγμένη πρόεδρος Σιομάρα Κάστρο.

Συγκεκριμένα, μετά «τα γεγονότα της 21ης Ιανουαρίου, οι ΗΠΑ καλούν τους πολιτικούς παράγοντες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, να κάνουν διάλογο και να απόσχουν από τη βία και την προκλητική ρητορική, και προτρέπουν τους υποστηρικτές τους να εκφραστούν ειρηνικά σεβόμενοι το κράτος δικαίου», ανέφερε η αμερικανική πρεσβεία στην Ονδούρα μέσω Twitter.

Σημειώνεται ότι η Σιομάρα Κάστρο υπέστη πολύ βαρύ πλήγμα προχθές Παρασκευή, όταν κάπου είκοσι μέλη του κόμματος Ελευθερίας και Επανίδρυσης (LIBRE, αριστερά) αποσκίρτησαν και, συνεργαζόμενα με το Εθνικό Κόμμα (PN, δεξιά) εξέλεξαν ένα εξ αυτών στην προεδρία του Κογκρέσου.

Η διένεξη προκάλεσε χαοτικές σκηνές στο κοινοβούλιο, καθώς η κίνηση των ανταρτών παραβίασε τη συμφωνία συνεργασίας που σύναψαν προεκλογικά το LIBRE με το Partido Salvador de Honduras (PSH), που όριζε ότι το αξίωμα του προέδρου του Κογκρέσου θα αναλάμβανε στέλεχος αυτού του τελευταίου.

Violence erupted at the National Congress of Honduras on Friday as deputies opposing the election of Jorge Calix forced their way onto the podium while Calix was being sworn in. Demonstrators also gathered outside Honduras’s National Congress. pic.twitter.com/VztwOJ5axn