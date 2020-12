«Πόλεμος» Τραμπ με τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο για το βέτο στο νομοσχέδιο για τις αμυντικές δαπάνες

Ο Πρόεδρος Τραμπ επέκρινε έντονα τους Ρεπουμπλικάνους του Κογκρέσου για το γεγονός ότι επέτρεψαν την παράκαμψη του βέτο επί του νομοσχεδίου για τις αμυντικές δαπάνες, χαρακτηρίζοντάς τους «αδύναμους» και «κουρασμένους» και κατηγορώντας τους για «επαίσχυντη πράξη δειλίας».

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες 322-87 για να παρακάμψει το βέτο του Τραμπ επί του Νόμου για την Εξουσιοδότηση της Εθνικής Άμυνας (NDAA), την ώρα πού ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία Μιτς ΜακΚόνελ κάλεσε τους συναδέλφους του να ψηφίσουν και αυτοί ενάντια στην προεδρική βούληση.

«Η αδύναμη και κουρασμένη Ρεπουμπλικανική ηγεσία θα επιτρέψει την ψήφιση του νομοσχεδίου άμυνας», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος εμμέσως στον Μιτς ΜακΚόνελ. Ο απερχόμενος πρόεδρος χαρακτήρισε την παράκαμψη του βέτο «μια επαίσχυντη πράξη δειλίας και απόλυτης υποταγής από αδύναμους ανθρώπους στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας».

Weak and tired Republican “leadership” will allow the bad Defense Bill to pass. Say goodbye to VITAL Section 230 termination, your National Monuments, Forts (names!) and Treasures (inserted by Elizabeth “Pocahontas” Warren), 5G, and our great soldiers....