Πολεμικό κλίμα στο Ουκρανικό: Ρωσικά βομβαρδιστικά πέταξαν πάνω από τη Λευκορωσία - Αμερικανικές δυνάμεις στην Πολωνία

Στο «κόκκινο» παραμένει η ένταση στο Ουκρανικό, με το κλίμα να είναι πολεμικό, καθώς τόσο οι ρωσικές όσο και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε ετοιμότητα, συνεχίζοντας τις στρατιωτικές ασκήσεις.

Ζεύγος ρωσικών βομβαρδιστικών Tu-22M3 μεγάλης εμβέλειας, ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα, πέταξε πάνω από τη Λευκορωσία. Όπως έγινε γνωστό από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, τα δύο ρωσικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν τετράωρη αποστολή σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις της Λευκορωσίας, η οποία συνορεύει στα βόρεια με την Ουκρανία.

Παράλληλα, ρωσικές χερσαίες δυνάμεις μετακινήθηκαν από τις βάσεις τους στη Σιβηρία και τη ρωσική Άπω Ανατολή στη Λευκορωσία, προκειμένου να λάβουν μέρος σε μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις.

Παρότι η Μόσχα έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι σχεδιάζει εισβολή στην Ουκρανία, οι ουκρανικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού. Σημειώνεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες χιλιάδες Ουκρανοί πολίτες κατετάγησαν στις μονάδες εθνοφυλακής του ουκρανικού στρατού υπό τον φόβο ρωσικής εισβολής.

Στην Πολωνία έφτασαν αμερικανικές δυνάμεις

Οι πρώτες αμερικανικές στρατιωτικές ενισχύσεις για τις νατοϊκές συμμαχικές δυνάμεις στην Ανατολική Ευρώπη, μετά από την ενίσχυση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα της Ουκρανίας, έφτασαν σήμερα στη στρατιωτική βάση που βρίσκεται στο Ρζεσζόφ στα νοτιοανατολικά της Πολωνίας.

Ένα μικρό αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε μία ομάδα μελών στρατιωτικής διοίκησης των ΗΠΑ προσγειώθηκε σήμερα το πρωί, στο αεροδρόμιο της αναφερόμενης περιοχής, σύμφωνα με πολωνική στρατιωτική πηγή, καθώς οι προετοιμασίες συνεχίζονται στη στρατιωτική βάση, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Πολωνίας με την Ουκρανία.

Προετοιμασίες προσωρινής φιλοξενίας βρίσκονταν σε εξέλιξη στη γειτονική πόλη Τζασιόνκα, με εργαζόμενους να υψώνουν έναν φράχτη γύρω από ένα κτίριο, σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα.

«Όπως ανακοινώθηκε, τα πρώτα στοιχεία διοίκησης ενός σχηματισμού μάχης σε επίπεδο ταξιαρχίας από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του Στρατού των ΗΠΑ έφτασαν στην Πολωνία» σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του πολωνικού στρατού.

Την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διέταξε περίπου 3.000 επιπλέον Αμερικανούς στρατιώτες στην Πολωνία και στη Ρουμανία να προστατεύσουν την Ανατολική Ευρώπη, από μία πιθανή επέκταση της ουκρανικής κρίσης.

Σημειώνεται ότι περίπου 1.700 στρατιώτες, κυρίως αλεξιπτωτιστές της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας θα αναπτυχθούν στην Πολωνία από το Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας, «μέσα στις επόμενες ημέρες» σύμφωνα με αμερικανικές στρατιωτικές πηγές.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, μία μονάδα τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης M1128 Stryker και περίπου 1.000 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που έχουν τη βάση τους στη γερμανική πόλη Βίλτσεκ, θα αναπτυχθούν στη Ρουμανία, ενώ επιπλέον αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έφτασαν χθες στη Γερμανία.

Υπογραμμίζεται ότι η Ρωσία αρνείται ότι έχει σχέδια εισβολής στην Ουκρανία, αλλά έχει αναπτύξει περισσότερους από 100.000 στρατιώτες κοντά στα ουκρανικά σύνορα και έχει ανακοινώσει ότι θα λάβει απροσδιόριστα στρατιωτικά μέτρα, αν δεν ικανοποιηθούν οι όροι της, συμπεριλαμβανομένης και μιας υπόσχεσης του ΝΑΤΟ για μη ένταξη της Ουκρανίας στη συμμαχία.

Το νέο σχέδιο εφαρμόζεται πέραν της αμυντικής ετοιμότητας 8.500 στρατιωτών που ενεργοποίησε το Πεντάγωνο τον προηγούμενο μήνα για πιθανή ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό έδαφος, αν κάτι τέτοιο κρίνονταν απαραίτητο.

Οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ αναμένεται υπόψιν να συζητήσουν την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων της συμμαχίας, στην επόμενη συνεδρίασή τους, που έχει προγραμματιστεί για την 16η και τη 17η Φεβρουαρίου.

«Το Χάρκοβο είναι Ουκρανία»

Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους του Χάρκοβο (Χάρκιβ), της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Το Χάρκοβο είναι Ουκρανία» και «σταματήστε την ρωσική επιθετικότητα».

Το Χάρκοβο, που απέχει από τα σύνορα με τη Ρωσία 42 χιλιόμετρα, αποτελεί πιθανό στόχο σε περίπτωση ρωσικής εισβολής, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Τζόνσον

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συζήτησε τηλεφωνικά την κρίση στην Ουκρανία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και υπογράμμισε την ανάγκη «διατήρησης του διαλόγου για την αποκλιμάκωση (της κατάστασης)» όπως ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Yπενθυμίζεται ότι ο Μακρόν πρόκειται να επισκεφτεί τη Ρωσία την επόμενη εβδομάδα, καθώς η Μόσχα έχει προχωρήσει σε μία μεγάλη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων κοντά στην Ουκρανία, ενισχύοντας τους φόβους της Δύσης, για μία ενδεχόμενη εισβολή.

Φον ντερ Λάιεν: Περαιτέρω επιθετικότητα από τη Ρωσία θα αντιμετωπιστεί με αυστηρές κυρώσεις

Οποιαδήποτε περαιτέρω επιθετικότητα από τη Ρωσία, θα αντιμετωπιστεί με σθεναρή απάντηση και αυστηρές κυρώσεις, ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Φον Ντερ Λάιεν, μετά την επικοινωνία που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα για μια διπλωματική λύση.

Ειδικότερα, με ανάρτησή της στο τουίτερ, η κ. Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε:

«Καλή συζήτηση με τον Γενς Στόλτενμπεργκ

Συντονιζόμαστε για τις προετοιμασίες και την απάντηση στη ρωσική στρατιωτική συσσώρευση και τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες.

Αν και ελπίζουμε ακράδαντα ότι μπορεί να βρεθεί μια διπλωματική λύση, οποιαδήποτε περαιτέρω επιθετικότητα από τη Ρωσία θα αντιμετωπιστεί με σθεναρή απάντηση και αυστηρές κυρώσεις».

Good talk with @jensstoltenberg



Coordinating closely on preparations & response to Russian military buildup & destabilising actions.



While we strongly hope a diplomatic solution can be found, any further aggression by Russia will be met with a firm response & robust sanctions.