Επελέγησαν οι επικεφαλής του Αρείου Πάγου και της Αρχής Διαφάνειας

Τους νέους επικεφαλής του Αρείου Πάγου και της Αρχής Διαφάνειας ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Για τις θέσεις του προέδρου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προτείνονται οι Ιωσήφ Τσαλαγανίδης και Βασίλης Πλιώτας, αντίστοιχα, ενώ ως επικεφαλής της Αρχής Διαφάνειας προτείνεται ο Άγγελος Μπίνης.

Σε ό,τι αφορά την ηγεσίας της Δικαιοσύνης η τελική επιλογή των δύο προσώπων από το υπουργικό συμβούλιο, θα σταλεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να υπογράψει το σχετικό Διάταγμα και να τοποθετηθούν ο νέος πρόεδρος και ο νέος Εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σημειώνεται πως ο κ. Τσαλαγανίδης και ο κ. Πλιώτας είχαν έλθει πρώτοι στην ψηφοφορία της διάσκεψης των προέδρων της Βουλής, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ψήφους έναντι των άλλων υποψηφίων συναδέλφων τους, που είχαν επίσης προκριθεί για τις θέσεις του προέδρου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Το Who is who των νέων προσώπων



Ο Ιωσήφ Τσαλαγιαννίδης γεννήθηκε το 1953. Εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Αύγουστο του 1979 και είχε προαχθεί στο βαθμό του αντιπροέδρου τον Οκτώβριο του 2018. Ο κ. Τσαλαγανίδης, κατέχει την 4η θέση στην επετηρίδα και θα αποχωρήσει από το δικαστικό σώμα, λόγω συνταξιοδότησης, τον ερχόμενο Ιούνιο.

Διορίστηκε:

1) Δόκιμος Ειρηνοδίκης Δ΄ Τάξης Λαρίσης στις 29-3-1979

2) Πάρεδρος Πρωτοδικείου Πειραιώς στις 7-8-1979

3) Πρωτοδίκης Λαμίας στις 16-1-1981



Προαγωγές:

1) στον βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών στις 12-1-1995

2) στον βαθμό του Εφέτη στις 6-2-1999

3) στον βαθμό του Προέδρου Εφετών στις 4-8-2008

4) στον βαθμό του Αρεοπαγίτη στις 22-8-2012

Ο Βασίλης Πλιώτας γεννήθηκε το 1955. Αποχωρεί από το δικαστικό σώμα μετά τρία χρόνια, δηλαδή την 30η Ιουνίου 2022 και είναι δεύτερος στην επετηρίδα. Ο κ. Πλιώτας εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Φεβρουάριο του 1981 και προήχθη στο βαθμό του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου τον Αύγουστο του 2012.|

Διορίστηκε:

1) Πάρεδρος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αγρινίου στις 18-2-1981, που τροποποιήθηκε με το από 17-3-1981 π.δ. ως προς την τοποθέτησή του ως Παρέδρου: στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κερκύρας.

2) Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αμαλιάδος στις 31-8-1982.

Προαγωγές:

1) στον βαθμό του Εισαγγελέα Πρωτοδικών στις 4-10-1989

2) στον βαθμό του Αντεισαγγελέα Εφετών στις 22-6-1999

3) στον βαθμό του Εισαγγελέα Εφετών στις 9-2-2007

4) στον βαθμό του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 22-8-2012

Ο Άγγελος Μπίνης εργάστηκε σε θέματα διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς στον ΟΟΣΑ, στη Διεύθυνση Δημόσιας Διακυβέρνησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μονάδα Ακεραιότητας του Δημοσίου Τομέα. Έχει εμπλακεί σε έργα για την ενίσχυση της ακεραιότητας σε διάφορες χώρες στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και τη Βόρεια Αφρική & Μέση Ανατολή.

Ο Άγγελος Μπίνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LL.M.) από το Πανεπιστήμιο του Bristol (ΗΒ).

Υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α. με θέμα διατριβής: «Εσωτερικός έλεγχος στον δημόσιο τομέα και δημοκρατική λογοδοσία». Το 2001 προσελήφθη, μετά από γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Το διάστημα 2004-2006 φοίτησε στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Το διάστημα 2006-2014 υπηρέτησε ως ελεγκτής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (αρχικά ως Βοηθός Επιθεωρητής-Ελεγκτής, στη συνέχεια ως Επιθεωρητής-Ελεγκτής και τέλος ως Προϊστάμενος Επιθεωρητής).

Τον Μάρτιο του 2014 αποσπάστηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), όπου υπηρέτησε μέχρι και τον Αύγουστο του 2015.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015 εργάζεται, κατόπιν διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, ως Σύμβουλος-Αναλυτής (Portfolio/Project Manager) σε θέματα διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς στον Ο.Ο.Σ.Α., στη Διεύθυνση Δημόσιας Διακυβέρνησης, Μονάδα Ακεραιότητας του Δημόσιου Τομέα.

Ως επικεφαλής ή ως μέλος ομάδας έργου έχει συμμετάσχει σε αποστολές του Ο.Ο.Σ.Α στην Ευρώπη (Σλοβακία, Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα), στη Λατινική Αμερική (Μεξικό, Περού, Κολομβία, Αργεντινή, Χιλή, Βραζιλία), στη Βόρεια Αφρική & Μέση Ανατολή (Τυνησία, Μαρόκο, Αλγερία, Αίγυπτος, Λίβανος, Ιορδανία, Παλαιστίνη, Κουβέιτ, Κατάρ, Μπαχρέιν, Ομάν) και στην Ασία (Καζακστάν, Ταϊλάνδη, Ινδονησία).

Από τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι τον Ιούλιο του 2018 ήταν ο Επικεφαλής του Γραφείου της Μονάδας Δημόσιας Διακυβέρνησης του Ο.Ο.Σ.Α. στην Αθήνα, στο πλαίσιο ενός εμβληματικού έργου τεχνικής βοήθειας προς την ελληνική κυβέρνηση για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εφαρμογή της σχετικής εθνικής στρατηγικής σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς και τους βασικούς ελεγκτικούς φορείς του δημοσίου.

Είναι ο κύριος συντάκτης (lead author) ή έχει συντάξει από κοινού (co-author) με άλλους διεθνείς εμπειρογνώμονες περισσότερες από 25 δημοσιεύσεις (reviews, reports, manuals) του Ο.Ο.Σ.Α. για θέματα διαφάνειας, ακεραιότητας, εσωτερικού ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα, ενώ κάποιες από αυτές τις δημοσιεύσεις έχουν μεταφραστεί στην ισπανική και την αραβική γλώσσα.

Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, Ο.Τ.Α, υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, κρατικών πλαισίων για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, εταιρικής διακυβέρνησης, μεταρρύθμισης δημόσιου τομέα, διοίκησης και αξιολόγησης δημόσιων οργανισμών.

Έχει συνεργαστεί με διεθνείς φορείς όπως οι: Council of Europe, GRECO, UNODC, UNDP, FATF, Arab Anti-Corruption and Integrity Network/ACINET, World Bank, IMF, GIZ, US Department of State, USAID, Fundación Internacional Y Para Iberoamérica De Admón Y Políticas Públicas/FIIAPP, UK Foreign Office κ.ά.

Είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και της Ελληνικής Ένωσης Πιστοποιημένων Ερευνητών της Απάτης και κάτοχος των επαγγελματικών πιστοποιήσεων Certified Government Auditing Professional (CGAP) από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA USA) και Certified Fraud Examiner (CFE) από την Ένωση Πιστοποιημένων Ερευνητών της Απάτης (ACFE USA).

Γνωρίζει άριστα την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα και έχει βασική γνώση της γερμανικής και της ισπανικής γλώσσας.