Πλήγμα σε ρυμουλκό του ρωσικού ναυτικού ανακοίνωσε η Ουκρανία

Ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα Παρασκευή ρυμουλκό του ρωσικού πολεμικού ναυτικού το οποίο μετέφερε στρατιώτες, όπλα και πυρομαχικά στο κατεχόμενο από τη Ρωσία Φιδονήσι, νότια της Οδησσού, δήλωσε ο τοπικός Ουκρανός κυβερνήτης.

Ο κυβερνήτης της Οδησσού, Μαξίμ Μαρτσένκο, ανέφερε πως πρόκειται για το ρυμουλκό ως Vasiliy Bekh.

«Σήμερα το πρωί στη Μαύρη Θάλασσα, το ρυμουλκό του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας Vasily Bekh χτυπήθηκε από πυραύλους ενώ μετέφερε πυρομαχικά, όπλα, προσωπικό στο Φιδονήσι. Συγχαρητήρια στην ομάδα του καταδρομικού 'Μόσχα'!», ανέφερε ο Μαρτσίνκο σε μήνυμά του.

Σχετικό μη επαληθευμένο βίντεο κυκλοφορεί στα social media. Δεν υπάρχει σαφής ένδειξη για το πότε γυρίστηκε το και για το ότι δείχνει αυτό που ισχυρίζεται.

Better video, clearly shows the Russian tug being hit by two Ukrainian antiship cruise missiles https://t.co/spvmBlfFzK pic.twitter.com/wJni7UsgNy