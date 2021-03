Ν. Χαρδαλιάς για ΣΥΡΙΖΑ: Πλειοδοτεί σε ψέματα και ανοησίες για την προμήθεια των self test

«Την ώρα που υπάρχει διαγωνισμός με συγκεκριμένες προδιαγραφές, κάποιοι επιδίδονται σε ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ψέματα και ανοησίες», ανέφερε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς απαντώντας σε δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης, φίλα προσκείμενων στο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τα οποία προωθείται φωτογραφικός διαγωνισμός.

Σύμφωνα με τον Νίκο Χαρδαλιά είναι ξεκάθαρο αυτό που έχει πει και η επιστημονική επιτροπή ότι οι προδιαγραφές του διαγωνισμού πληρούν όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες ανταποκρίνονται στις άμεσες υγειονομικές ανάγκες της χώρας μας και δεν ευνοούν καμία εταιρεία ούτε βεβαίως την Siemens, που δεν προκύπτει καν αν πληροί τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

Σε κάθε περίπτωση, συμπλήρωσε, υπάρχει διαγωνισμός με ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος με διαφάνεια και συγκεκριμένες προδιαγραφές και επισήμανε «ας κάνουν λίγη υπομονή όσοι κατηγορούν κι ας περιμένουν το αποτέλεσμα».

Νωρίτερα σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε «φωτογραφική πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα self test της Siemens» και ότι δίνει «δεκάδες εκατομμύρια στην εταιρεία, ενώ κατηγορεί τον πρωθυπουργό πως «ενώ αρνείται επί ένα χρόνο τη συνταγογράφηση των τεστ, λίγες μόλις μέρες μετά την έγκριση των self test της Siemens στη Γερμανία, ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται να προμηθευτεί 10 εκατ. self test».