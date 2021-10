Pfizer: Στο 95,6% η αποτελεσματικότητα μετά την τρίτη δόση

Οι Pfizer και BioNTech έκαναν σήμερα γνωστό με ανακοίνωσή τους πως τα δεδομένα από την φάση 3 των κλινικών δοκιμών, κατέδειξαν υψηλή αποτελεσματικότητα μιας αναμνηστικής δόσης του εμβολίου κατά του Covid-19, συμπεριλαμβανομένης της μετάλλαξης Δέλτα.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν, μια δοκιμή 10.000 συμμετεχόντων ηλικίας 16 ετών και άνω έδειξε 95,6 % αποτελεσματικότητα κατά των ασθενειών, σε μια περίοδο όπου το στέλεχος Δέλτα ήταν διαδεδομένο. Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι η αναμνηστική δόση είχε ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας.

Η Pfizer είχε πει ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της με δύο δόσεις μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, επικαλούμενη μια μελέτη που έδειξε αποτελεσματικότητα 84% από το 96% τέσσερις μήνες μετά τη δεύτερη δόση. Ορισμένες χώρες είχαν ήδη προχωρήσει σε σχέδια για χορήγηση αναμνηστικών δόσεων.

Οι φαρμακοποιοί είπαν ότι ο διάμεσος χρόνος μεταξύ της δεύτερης δόσης και της αναμνηστικής ή του εικονικού φαρμάκου στη μελέτη ήταν περίπου 11 μήνες, προσθέτοντας ότι υπήρχαν μόνο πέντε περιπτώσεις Covid-19 στην αναμνηστική ομάδα, σε σύγκριση με 109 περιπτώσεις στην ομάδα που έλαβε το εικονικό πλάνο.

«Αυτά τα αποτελέσματα παρέχουν περαιτέρω στοιχεία για τα οφέλη των ενισχυτών, καθώς στοχεύουμε να κρατήσουμε τους ανθρώπους καλά προστατευμένους έναντι αυτής της ασθένειας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Albert Bourla.

Η διάμεση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 53 έτη, με 55,5 % των συμμετεχόντων μεταξύ 16 και 55 ετών και 23,3 % στα 65 και άνω.

Οι εταιρείες δήλωσαν ότι θα υποβάλουν λεπτομερή αποτελέσματα της δοκιμής στην Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και σε άλλους ρυθμιστικούς οργανισμούς το συντομότερο δυνατό.

Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ και της ΕΕ έχουν ήδη εγκρίνει μια τρίτη δόση εμβολίων Covid-19 από την Pfizer-BioNTech και τη Moderna για ασθενείς με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα που είναι πιθανό να έχουν ασθενέστερη προστασία από τα σχήματα των δύο δόσεων.

