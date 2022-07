Πέθανε σε ηλικία 97 ετών ο Βρετανός σκηνοθέτης Πίτερ Μπρουκ

Ο Βρετανός θεατρικός σκηνοθέτης Πίτερ Μπρουκ, ο οποίος έφερε επανάσταση στη σκηνή με ριζοσπαστικές ερμηνείες κλασικών συγγραφέων, πέθανε σε ηλικία 97 ετών το Σάββατο, σύμφωνα με τη βοηθό του, την οποία επικαλείται ο Guardian.

Ο Μπρουκ, γεννημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά κάτοικος Γαλλίας για δεκαετίες, έγινε γνωστός ως ένας σκηνοθέτης που έκανε μια ριζοσπαστική στροφή στην απόδοση κλασσικών έργων, συμπεριλαμβανομένων έργων του Σαίξπηρ, δουλεύοντας με ηθοποιούς που αργότερα θα γίνονταν θρύλοι.

«Ο Πίτερ Μπρουκ μας χάρισε τις πιο όμορφες σιωπές στο θέατρο, αλλά αυτή η τελευταία σιωπή είναι απείρως θλιβερή», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρίμα Αμπντούλ Μαλάκ στο Twitter.

«Μαζί του, η σκηνή απογυμνώθηκε στην πιο ζωντανή έντασή της. Μας κληροδότησε τόσα πολλά», πρόσθεσε, λέγοντας ότι θα παραμείνει «για πάντα η ψυχή» του θεάτρου Bouffes du Nord στο βόρειο Παρίσι όπου βασίστηκε το έργο του.

Peter Brook nous a offert les plus beaux silences du théâtre mais ce dernier silence est d’une infinie tristesse. Avec lui, la scène s’est épurée jusqu’à l’intensité la plus vive. Il nous a tant légué et restera à jamais l’âme du théâtre des Bouffes du Nord à Paris. pic.twitter.com/KQN040Gfvv