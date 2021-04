Πέθανε ο πρίγκιπας Φίλιππος σε ηλικία 99 ετών. Ο Δούκας του Εδιμβούργου και σύζυγος της Βασίλισσας Ελισάβετ, άφησε σήμερα Παρασκευή την τελευταία του πνοή στο κάστρο του Γουίνδσορ, ανακοίνωσαν πριν από λίγο τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

«Με βαθιά θλίψη, η Αυτού Μεγαλειότητα η Βασίλισσα ανακοινώνει το θάνατο του αγαπημένου συζύγου της, του Πρίγκιπα Φίλιππου, του Δούκα του Εδιμβούργου. Πέθανε γαλήνια σήμερα το πρωί στο κάστρο του Γουίνδσορ», αναφέρει η ανακοίνωση.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn