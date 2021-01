Πελόζι: Να ενεργοποιηθεί η 25η τροπολογία του Συντάγματος για καθαίρεση του Τραμπ

Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης πως ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «είναι πολύ επικίνδυνος άνθρωπος» και κάλεσε για την άμεση απομάκρυνσή του από την προεδρία μέσω της προσφυγής στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, μια μέρα μετά την εισβολή υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτώλιο.

«Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποκίνησε μια ένοπλη εξέγερση εναντίον της Αμερικής», δήλωσε η Πελόζι σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο και συνέχισε λέγοντας ότι «ο Τραμπ είναι ένας «πολύ επικίνδυνος άνθρωπος», δεν πρέπει να συνεχίσει να είναι πρόεδρος». Η απομάκρυνσή του είναι «επείγουσα ανάγκη υψίστης σημασίας», υπογράμμισε.

Τόνισε πως αναμένει γρήγορα μια απόφαση από τον Πενς αν θα προσφύγει στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση μομφής κατά του απερχόμενου προέδρου.

H Νάνσι Πελόζι είπε χαρακτηριστικά: "Ακολουθώ την πρόταση του ηγέτη μας στη Γερουσία, ζητώντας από τον αντιπρόεδρο να απομακρύνει αυτόν τον πρόεδρο επικαλούμενος αμέσως την 25η τροπολογία. Εάν ο αντιπρόεδρος και το υπουργικό συμβούλιο δεν ενεργήσουν, το Κογκρέσο είναι έτοιμο να προχωρήσει με με την αποπομπή του".

Nancy Pelosi calls for Trump's removal from office: "We are in a very difficult place in our country as long as Donald Trump still sits in the White House." https://t.co/FSUmVKeupb pic.twitter.com/EGllBHbvfn

Την καθαίρεση του Τραμπ ζητούν οι ηγέτες των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο

Ο Τσακ Σούμερ, ηγέτης της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη σημερινή Γερουσία κάλεσε το Υπουργικό Συμβούλιο και τον αντιπρόεδρο Μαικ Πενς να εξετάσουν την επίκληση της 25ης τροπολογίας του Συντάγματος για την απομάκρυνση του Ντόναλντ Τραμπ από την προεδρία.

Ο Σούμερ, ο οποίος θα γίνει ο επόμενος επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία μετά τη νίκη των δυο Δημοκρατικών υποψήφιων στην Τζόρτζια, αναφέρει στην ανακοίνωση του

"Αυτό που συνέβη χθες στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ ήταν μια εξέγερση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, που υποκινήθηκε από τον πρόεδρο. Αυτός ο πρόεδρος δεν πρέπει να έχει κανένα αξίωμα για καμιά άλλη μέρα. Καλώ το Υπουργικό Συμβούλιο να εξετάσει την ενεργοποίηση της 25ης τροπολογίας, αλλιώς το Κογκρέσο μπορεί να κινήσει διαδικασία αποπομπής του".

Σύμφωνα με τον Δημοκρατικό βουλευτή Ντέιβιντ Σίσιλιν οι δημοκρατικοί βουλευτές καταρτίζουν κατηγορητήριο για πρόταση μομφής κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό την απομάκρυνσή του από το αξίωμα, μετά την χθεσινή βίαιη εισβολή υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο.

"Διανέμονται άρθρα κατηγορίας που ετοιμάσαμε ο βουλευτής Τεντ Λιου, ο βουλευτής Ράσκιν και εγώ για να απομακρύνουμε από το αξίωμα τον πρόεδρο, έπειτα από την χθεσινή επίθεση στο αμερικανικό Καπιτώλιο", είπε ο Σίσιλιν.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Άνταμ Κίνζιγκερ ζήτησε την προσφυγή στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος προκειμένου να απομακρυνθεί από το αξίωμά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα αφότου οι υποστηρικτές του μεγιστάνα εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

"Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο πρόεδρος έχει χάσει την επαφή, όχι μόνο με τα καθήκοντά ή ακόμη και με τον όρκο του, αλλά και με την ίδια την πραγματικότητα", ανέφερε σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο Twitter.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC ο Κίνζιγκερ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να στηρίξει μια διαδικασία παραπομπής του Τραμπ στο Κογκρέσο με σκοπό την καθαίρεσή του.

Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Μέριλαντ ζητεί την απομάκρυνση Τραμπ

Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Μέριλαντ Λάρι Χόγκαν κάλεσε σήμερα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παραιτηθεί από τον Λευκό Οίκο, αλλιώς να απομακρυνθεί από το αξίωμά του, λέγοντας ότι ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς πρέπει να αναλάβει καθήκοντα για να εξασφαλιστεί μια ειρηνική μετάβαση εξουσίας στον εκλεγμένο Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Ο κυβερνήτης Χόγκαν καλεί τον αντιπρόεδρο Πενς να αναλάβει και να φέρει εις πέρας την ειρηνική μετάβαση της εξουσίας», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Χόγκαν, ο Μάικ Ρίτσι. «Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Αμερική θα είναι καλύτερα αν ο πρόεδρος Τραμπ παραιτηθεί», δήλωσε ο Χόγκαν, σύμφωνα με το ραδιοφωνικό δίκτυο WBAL Radio της Βαλτιμόρης.

Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ: Δεν συμφωνούμε με την πρόταση

Ο γερουσιαστής Γκράχαμ γνωστοποίησε σε συνέντευξή του ότι δεν πρόκειται να υποστηρίξει την απομάκρυνση του προέδρου από το αξίωμα του μέσω της επίκλησης της 25ης τροπολογίας. «Σας λέω ως Ρεπουμπλικάνος, δεν υποστηρίζω την προσπάθεια με την επίκληση της 25ης τροπολογία», καθώς, όπως υπογράμμισε, θεωρεί ότι «δεν είναι το κατάλληλο μέτρο» και πρόσθεσε πως ψάχνει «μια ειρηνική μεταβίβαση εξουσίας».

Όσον αφορά τα χθεσινά γεγονότα αναφέρθηκε αρνητικά στον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ λέγοντας πως «είναι υπεύθυνος για την υπεράσπιση του Καπιτωλίου και απέτυχε στα καθήκοντά του» και πως η προεδρία του «αμαυρώθηκε χθες»

«Το πρώτο πράγμα που πρέπει να συμβεί είναι να λογοδοτήσουμε εκείνοι που δεν κατάφεραν να υπερασπιστούν το Καπιτώλιο του έθνους ενώ το Κογκρέσο ήταν σε σύνοδο», δήλωσε και ζήτησε τη δημιουργία μιας ειδικής ομάδας για να καθορίσει πώς αυτοί οι «εγχώριοι τρομοκράτες» μπόρεσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Καπιτώλιο. «Πώς θα μπορούσε να συμβεί 20 χρόνια μετά την 9/11;» διερωτήθηκε.

“As to the 25th Amendment being invoked, I do not believe that?s appropriate at this point. I?m looking for a peaceful transfer of power,” said Sen. Graham. ⁰⁰Pelosi and Schumer have called for Trump?s removal https://t.co/gmGsqkXwqv pic.twitter.com/OxvdO9iioc