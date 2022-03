Ουκρανός ΥΠΕΞ: Ανίκανος να νικήσει τον ουκρανικό στρατό, ο Πούτιν βομβαρδίζει τους άοπλους

«Η πολιορκημένη Μαριούπολη είναι τώρα η χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή στον πλανήτη. 1.582 νεκροί πολίτες σε 12 μέρες, κάποιοι εξ αυτών θαμμένοι σε μαζικούς τάφους», αναφέρει ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Ανίκανος να νικήσει τον ουκρανικό στρατό, ο Πούτιν βομβαρδίζει τους άοπλους και μπλοκάρει την ανθρωπιστική βοήθεια», επισημαίνει.

«Χρειαζόμαστε αεροσκάφη για να σταματήσουμε τα ρωσικά εγκλήματα πολέμου», σημειώνει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ.

Besieged Mariupol is now the worst humanitarian catastrophe on the planet. 1582 dead civilians in 12 days, even buried in mass graves like this one. Unable to defeat the Ukrainian Army, Putin bombs the unarmed, blocks humanitarian aid. We need planes to stop Russian war crimes! pic.twitter.com/CSFPSlzrTa