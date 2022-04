Ουκρανός υπ. Άμυνας: Καταδυτικό αξιοθέατο το Moskva όταν τελειώσει ο πόλεμος

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ολεξέι Ρεζνίκοφ, αναφερόμενος στη βύθιση του καταδρομικού Moskva ενώ ρυμουλκούνταν, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το χαρακτήρισε ως καταδυτικό αξιοθέατο στη Μαύρη Θάλασσα όταν τελειώσει ο πόλεμος, λέγοντας μάλιστα ότι σκοπεύει να καταδυθεί και ο ίδιος στο κουφάρι του πλοίου.

Σε ανάρτησή του στο Twitter αναφέρει: «Μία ρωσική 'ναυαρχίδα' είναι αξιόλογη τοποθεσία για κατάδυση. Διαθέτουμε πλέον ένα ακόμη καταδυτικό αξιοθέατο στη Μαύρη Θάλασσα. Σίγουρα θα επισκεφτώ το ναυάγιο μετά τη νίκη μας στον πόλεμο. Παρεμπιπτόντως, έχω ήδη 300 καταδύσεις στο ενεργητικό μου».

A "flagship" russian warship is a worthy diving site. We have one more diving spot in the Black Sea now. Will definitely visit the wreck after our victory in the war.

BTW, I already have 300 scuba dives pic.twitter.com/q2Buc51qeI