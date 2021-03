Ουκρανία: Ο Πρόεδρος Ζελένσκι εμβολιάστηκε για να δώσει το παράδειγμα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έλαβε σήμερα την πρώτη δόση εμβολίου κατά της Covid-19, σε επίσκεψή του στην πρώτη γραμμή στο ανατολικό τμήμα της χώρας, θέλοντας να ενθαρρύνει τους συμπατριώτες του που συχνά εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στα εμβόλια.

«Εμβολιάστηκα…στην πρώτη γραμμή με τους στρατιώτες μας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Twitter, ‘ανεβάζοντας’ μια φωτογραφία του ιδίου, με γυμνό το πάνω μέρος του σώματός του και μίας νοσηλεύτριας που σκύβει στο μπράτσο του, προσθέτοντας ότι «το εμβόλιο μάς επιτρέπει να ζήσουμε και πάλι χωρίς περιορισμούς».

Got vaccinated against #COVID19. Did this on the frontline with our soldiers as Supreme C-in-C. The same Oxford/AstraZeneca (Covishield) from India, which was delivered 1st to 🇺🇦 & received by millions of people in the world. Vaccine 💉 will let us live without restrictions again pic.twitter.com/1diLtuRmqK