Ουκρανία: Ισχυρισμοί για πάνω από 50.000 νεκρούς Ρώσους στρατιώτες

Περίπου 51.250 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την αρχή της εισβολής, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο ουκρανικός στρατός.



Ένα γράφημα που δημοσιεύτηκε στο Twitter από το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έκανε λόγο για «συνολικές μαχητικές απώλειες του εχθρού» από τις 24 Φεβρουαρίου έως σήμερα.



Εκτός από τους στρατιώτες που σκοτώθηκαν, ανέφερε ότι η Ρωσία έχει χάσει συνολικά 2.112 άρματα μάχης, 4.557 τεθωρακισμένα οχήματα προσωπικού και 239 αεροσκάφη.



Ερωτηθείς για το κόστος της εισβολής κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Ρωσικό Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ την Τετάρτη, ο Βλαντιμίρ Πούτιν αρνήθηκε τις αναφορές για ρωσικές απώλειες.



«Δεν έχουμε χάσει τίποτα και δεν θα χάσουμε τίποτα», είπε. «Το κύριο κέρδος είναι η ενίσχυση της κυριαρχίας μας».

