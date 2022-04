Ουκρανία: Φιλορώσοι αυτονομιστές λένε πως πήραν την Κρεμίμνα

Φωτό αρχείου Ap Images

Φιλορώσοι αυτονομιστές από την αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ ανακοίνωσαν ότι κυρίευσαν την πόλη Κρεμίμνα (ανατολικά). Η Κρεμίμνα, στην περιφέρεια Λουγκάνσκ, βρίσκεται πλέον «πλήρως» υπό τον έλεγχο μονάδων της «Λαϊκής Δημοκρατίας», ανέφερε η Λαϊκή Πολιτοφυλακή του Λουγκάνσκ μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Η ίδια πηγή μεταφόρτωσε βίντεο στο οποίο εικονίζεται η ρωσική σημαία στην είσοδο του δημαρχείου.

Ο ουκρανός περιφερειάρχης της Λουγκάνσκ, ο Σερχίι Γκαϊντάι, ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχασαν τον έλεγχο στην Κρεμίμνα, βόρεια από το Σεβεροντονιέτσκ και βορειοδυτικά της πόλης Λουγκάνσκ.

Στην πόλη φέρονται να απέμεναν κάπου 4.000 από τους 18.000 κατοίκους που μετρούσε προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

Κατά την εκτίμηση του αμερικανικού κέντρου έρευνας Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War, ISW), η προέλαση στην Κρεμίμνα ήταν η μοναδική χερσαία επιχείρηση των ρωσικών δυνάμεων και των συμμάχων τους που σημείωσε «σημαντική πρόοδο» το προηγούμενο 24ωρο.