Ουκρανία: Εννέα ανθρωπιστικοί διάδρομοι ανοίγουν σήμερα στη χώρα

Εννέα ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση αμάχων συμφωνήθηκε να ανοίξουν σήμερα στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων και για την εκκένωση με ιδιωτικά οχήματα της πολιορκημένης από τις ρωσικές δυνάμεις Μαριούπολης, στο νότιο τμήμα της χώρας, δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

Άλλοι διάδρομοι απομάκρυνσης θα ανοιχθούν από τις Μπερντιάνσκ, Τοκμάκ και Ενερχοντάρ και αυτοί από την ανατολική περιφέρεια Λουχάνσκ θα λειτουργήσουν αν οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής σταματήσουν τους βομβαρδισμούς τους, προσθέτει η Βερεστσούκ σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα ο Ουκρανός διαπραγματευτής στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία και σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχάιλο Ποντολιάκ δήλωσε σήμερα σε σχόλιό του που μεταδόθηκε από τα τηλεοπτικά δίκτυα ότι η Ουκρανία θέλει όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες να ενεργήσουν ως εγγυητές για την ασφάλεια. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η Ρωσία δεν θέλει να αυξηθεί ο αριθμός τους.

Την ίδια ώρα, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Nexta, ανακοίνωνε ότι από την αρχή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, 197 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους και 351 ακόμα έχουν τραυματιστεί.

Since the beginning of #Russia's full-scale invasion in #Ukraine, 197 children have died and 351 more have been injured, says the Office of the Prosecutor General. pic.twitter.com/OqdeVRnIJP