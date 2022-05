Ουκρανία: 26 νεκροί από έκρηξη φορτηγού με καύσιμα μετά από καραμπόλα

Είκοσι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύγκρουση στην περιοχή Ρίβνε της δυτικής Ουκρανίας με λεωφορείο, μίνι λεωφορείο και φορτηγό με καύσιμα που εξερράγη μετά τη συντριβή, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το λεωφορείο κατευθυνόταν προς την Πολωνία, ανέφερε το υπουργείο στο Facebook. Δεν διευκρίνισε εάν μετέφερε άτομα που διέφυγαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή. Στους νεκρούς από τη σύγκρουση της Τρίτης συμπεριλαμβάνονται 24 επιβάτες και οι οδηγοί τόσο του λεωφορείου όσο και του μικρού λεωφορείου. Άλλοι 12 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού του φορτηγού καυσίμων, ανέφερε το υπουργείο.

Το Kyiv Independent ανέβασε στο Twitter φωτογραφίες από το δυστύχημα χωρίς ωστόσο να έχει τον τελικό απολογισμό των νεκρών.

⚡️ 16 people killed, 6 injured in highway car crash in Rivne Oblast.



A minibus with passengers on board, a private car, and a fuel truck crashed on the Kyiv-Chop highway on the evening on May 3. The vehicles caught on fire.



Photos: National Police. pic.twitter.com/zm9uP95fOr