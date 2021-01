Ουάσιγκτον: Συνελήφθη οπλισμένος άντρας κοντά στο Καπιτώλιο

Στη σύλληψη ενός οπλισμένου άντρα, ο οποίος κινούνταν ύποπτα σε κοντινή απόσταση από το κτίριο του Καπιτωλίου στην Ουάσιγκτον, προχώρησαν οι αρχές ασφαλείας της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει μέσω Twitter δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου NBC: «Ένας άνδρας 71 ετών συνελήφθη με ένα όπλο και 20 σφαίρες των 9 χιλιοστών ενώ ήταν σταθμευμένος στη διασταύρωση κοντά στο κτίριο γραφείων Ρέιμπερν, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σκοτ ΜακΦάρλαν.

BREAKING: 71 y/o man arrested with gun and 20 rounds of 9mm ammo.. while parked in intersection near Rayburn US House Office Building.