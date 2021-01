Ολλανδία: Τρίτη νύχτα ταραχών - Πάνω από 150 συλλήψεις

APimages

Η ολλανδική αστυνομία συνέλαβε περισσότερους από 150 ανθρώπους κατά την τρίτη νύχτα ταραχών σε πόλεις όλης της χώρας, όπου ομάδες διαδηλωτών έβαλαν φωτιές, πέταξαν πέτρες και λεηλάτησαν καταστήματα σε επεισόδια που προκλήθηκαν μετά την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας το Σαββατοκύριακο για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Δέκα αστυνομικοί τραυματίστηκαν στο Ρότερνταμ, όπου στη διάρκεια της νύχτας συνελήφθησαν 60 διαδηλωτές, όπως μετέδωσε σήμερα το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ΑNP. Επίσης, σύμφωνα με το δίκτυο NH Nieuws δύο φωτογράφοι τραυματίστηκαν επίσης από πέτρες που πέταξαν διαδηλωτές, ένας στην πρωτεύουσα Άμστερνταμ και ένας στη γειτονική πόλη Χαάρλεμ.

VIDEO: Police use tear gas and protesters throw rocks in the Dutch city of Eindhoven after a demonstration against a new curfew to curb the spread of Covid-19 in the Netherlands degenerated into clashes pic.twitter.com/gBPAFh2yKi — AFP News Agency (@AFP) January 26, 2021

Στα ανατολικά της πρωτεύουσας τουλάχιστον εννέα άτομα συνελήφθησαν έπειτα από συγκρούσεις με την αστυνομία. Οι διαδηλωτές έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και ένα οργισμένο πλήθος επιτέθηκε σε φορτηγάκι της αστυνομίας, είπαν αυτόπτες μάρτυρες. Η αστυνομία χρησιμοποιεί δακρυγόνα και οι διαδηλωτές ρίχνουν πέτρες στην ολλανδική πόλη του Αϊντχόβεν, μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο AFP.

Ο δήμαρχος του Ρότερνταμ Άχμεντ Αμπουταλέμπ εξέδωσε διάταγμα εξουσιοδοτώντας την αστυνομία να αυξήσει τον αριθμό των συλλήψεων.

Riots have broken out in the Netherlands after the first night-time curfew since the Second World War was imposed in a bid to tackle #COVID19.



Από το βράδυ του Σαββάτου έχει επιβληθεί στην Ολλανδία απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες (21.00-4.30), κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο 95 ευρώ.

Anti-lockdown rioters in the Netherlands burned down a #Covid19 test facility and clashed violently with police on Sunday.



Bloomberg's @DBaazil explains what happened #avondklokrellen pic.twitter.com/lLpUyqJNiP — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 26, 2021

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε καταδίκασε τα επεισόδια σημειώνοντας ότι οι ταραχές αυτές δεν έχουν καμία σχέση αγώνα για ελευθερία. «Δεν λαμβάνουμε όλα αυτά τα μέτρα για διασκέδαση. Το κάνουμε επειδή καταπολεμούμε τον ιό και προς το παρόν ο ιός είναι αυτός που στερεί από μας την ελευθερία», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, εκτιμώντας ότι το «99%» των Ολλανδών στηρίζει τους περιορισμούς.

Η Ολλανδία έχει καταγράψει σχεδόν ένα εκατομμύριο επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19 από την έναρξη της επιδημίας, με περισσότερους από 13.500 θανάτους, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins στις ΗΠΑ.