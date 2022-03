ΟΗΕ προς Ρωσία: Μην τιμωρήσετε την αντιπολεμική διαδηλώτρια που διέκοψε δελτίο ειδήσεων

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κάλεσε σήμερα τις ρωσικές αρχές να διασφαλίσουν ότι η αντιπολεμική διαδηλώτρια, η οποία διέκοψε το δελτίο ειδήσεων που μεταδιδόταν ζωντανά από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ρωσίας Channel One, δεν θα τιμωρηθεί επειδή άσκησε το δικαίωμά της στην ελευθερία του λόγου.

