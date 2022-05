Οι Ρώσοι έπληξαν με έξι πυραύλους την Οδησσό - Υποστηρίζουν ότι κατέστρεψαν αμερικανικό οπλισμό στο Χάρκοβο

Έξι πύραυλοι έπληξαν την Οδησσό το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης της νότιας Ουκρανίας, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.

Σύμφωνα με τη Νατάλια Χούμενιουκ, έξι πύραυλοι έπληξαν ένα εργοστάσιο επίπλων σε κατοικημένη περιοχή, ενώ άλλοι δύο έπεσαν σε έναν ήδη κατεστραμμένο διάδρομο προσγείωσης αεροπλάνων. Πρόσθεσε ότι οι πληροφορίες για θύματα είναι στο στάδιο της επιβεβαίωσης.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των τοπικών αρχών της Οδησσού Σέρχι Μπράτσουκ είπε ότι έπληξαν την περιοχή τέσσερις πύραυλοι, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα.

Στόχος πυραυλικών επιθέσεων έγιναν σήμερα πολλές άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, χρησιμοποιήθηκαν «πύραυλοι υψηλής ακρίβειας» και καταστράφηκαν ουκρανικά αεροσκάφη στα αεροδρόμια των περιοχών Αρτσίζ, Οδησσού και Βοζνεσένσκ ενώ πύραυλοι Iskander έπληξαν αμερικανικό και ευρωπαϊκό οπλισμό κοντά στο Χάρκοβο. Πύραυλοι έπεσαν επίσης στο Μικολάγιφ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ πλήγματα αναφέρθηκαν χθες και σήμερα γύρω από το Ντονέτσκ.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΑΜ, καταρρίφθηκαν ένα ουκρανικό βομβαρδιστικό Su-24, ένα μαχητικό Su-27,τρία ελικόπτερα Mi-8 και δύο τουρκικής κατασκευής drones, ενώ χτυπήθηκαν ουκρανικές δυνάμεις στο έδαφος.

Το τελευταίο 24ωρο οι Ρώσοι πέτυχαν περιορισμένης έκτασης εδαφικά κέρδη γύρω από το Σεβεροντονέτσκ, μια από τις κυριότερες πόλεις του Ντονμπάς που παραμένει στα χέρια των Ουκρανών.

Αντιθέτως, στο Χάρκοβο, η ουκρανική αντεπίθεση φαίνεται ότι αποδίδει, με την κατάληψη πολλών ρωσικών θέσεων στα βόρεια και τα ανατολικά της πόλης.

Εξάλλου, το ουκρανικό πολεμικό ναυτικό διαβεβαίωσε ότι κατέστρεψε κοντά στο Φιδονήσι ένα ρωσικό αποβατικό, χρησιμοποιώντας ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar TB2, τουρκικής κατασκευής. Η Μόσχα δεν έχει επιβεβαίωσει ακόμη αυτήν την πληροφορία.

