Οι Kraftwerk καταλαμβάνουν την Στέγη για μια ημέρα

Οι Kraftwerk -που στα γερμανικά σημαίνει εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας- ιδρύθηκαν από τον Ralf Hutter και τον Florian Schneider στα μέσα της δεκαετίας του ’60 στο Ντίσελντορφ. Οι δύο φίλοι άρχισαν να πειραματίζονται σ’ ένα στούντιο που είχαν φτιάξει μόνοι τους και έκαναν το ντεμπούτο τους στη δισκογραφία το 1971 με το άλμπουμ «Kraftwerk 1». Από τότε πέρασε μισός αιώνας και ο ήχος των Γερμανών διαμόρφωσε την ηλεκτρονική μουσική. Τα πενηντάχρονα αυτής της μεγάλης πορείας γιορτάζει η Στέγη στο ραδιόφωνο.

Το Movement Radio, ο διεθνής διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός της Στέγης με έδρα την Αθήνα, εκπέμπει ασταμάτητα από τις αρχές Νοεμβρίου, έχοντας προσελκύσει πάνω από 22 χιλιάδες ακροατές, από την Ελλάδα έως τη Σουηδία, από την Αγγλία έως την Ολλανδία, από τις ΗΠΑ έως τη Γαλλία, από το Βέλγιο έως την Ιταλία. Με πλήθος πρωτότυπων εκπομπών, σε επιμέλεια των DETACH (Voltnoi & Quetempo), το Movement Radio συντονίζεται τόσο με τον κόσμο, περιλαμβάνοντας σημαντικούς παραγωγούς από την εγχώρια και την παγκόσμια σκηνή, όσο και με τη στιγμή και την κατάσταση. Έτσι, μετά το αφιέρωμα στις αμερικανικές εκλογές στις 3 Νοεμβρίου, προτείνει, σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen, ένα ιδιαίτερο 24ωρο αφιέρωμα, στις 18 Δεκεμβρίου, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια των Kraftwerk με μια ψηφιακή διάσκεψη και ένα μουσικό αφιέρωμα με τίτλο 50 Years Kraftwerk – Europe Endless.

Αγνοώντας παντελώς τις δημοφιλείς ροκ παραδόσεις της εποχής τους, οι Kraftwerk έντυσαν με μουσική και στίχους το βιομηχανικό ηχοτοπίο της κοιλάδας του Ρήνου, τραγούδησαν για τον υλισμό της καθημερινής ζωής στη μεταπολεμική Ευρώπη –εργοστάσια, αυτοκινητόδρομους και σιδηρόδρομους, υπολογιστές, ρομπότ, πυρηνική ενέργεια– και δημιούργησαν ένα ήχο που ακόμα και τώρα που μιλάμε, μισό αιώνα αργότερα, μοιάζει πρωτογενής και ανέπαφος από τον χρόνο. Σύμφωνα με τον Uwe Schütte, συγγραφέα του βιβλίου “Kraftwerk: Future Music from Germany”, η μουσική τους μπορεί να εκληφθεί ως «μια συμβολή στην πολιτική, πολιτιστική και ηθική ανοικοδόμηση της Γερμανίας» μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Τα θέματά τους εξέφραζαν το στραμμένο στο αύριο Zeitgeist της μεταπολεμικής γενιάς, την πίστη στην επιστήμη και την τεχνολογία ως κινητήριες δυνάμεις της ιστορίας και τον τόσο αναγκαίο κοινωνικό μετασχηματισμό για κοινωνίες που ισοπεδώθηκαν από τον πόλεμο και τον ναζισμό.

Για τον εορτασμό των 50 ετών των Kraftwerk, το Movement Radio προτείνει μια e-conference στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση και ένα ραδιοφωνικό/μουσικό αφιέρωμα από τους παραγωγούς και τους dj’s του στο movement.radio. Η ψηφιακή διάσκεψη αποσκοπεί να διερευνήσει την ιστορία της Ευρώπης μέσα από τους concept δίσκους τους (“Autobahn”, “Trans-Europe Express”, “Radioactivity”, “Man Machine” και “Computer World”), ενώ το μουσικό αφιέρωμα υπόσχεται να μας εκτοξεύσει στο απίθανο ταξίδι του πρωτοποριακού συγκροτήματος.

Με τους: Uwe Schütte, συγγραφέα του βιβλίου “Kraftwerk: Future Music from Germany”· Daniel Miller, επικεφαλής της δισκογραφικής Mute Records· Jens Balzer, μουσικοκριτικό· David Stubbs, συγγραφέα του βιβλίου “Future Days: Krautrock and the Building of Modern Germany”· Lisa Blanning, συγγραφέα· Γιάννη-Ορέστη Παπαδημητρίου, δημοσιογράφο.

Πρόγραμμα

1ο Πάνελ | 19:00-20:00 | Onassis Channel στο YouTube

Daniel Miller (επικεφαλής της δισκογραφικής Mute Records)

Uwe Schütte (συγγραφέας του βιβλίου “Kraftwerk: Future Music from Germany”)

Συντονισμός: Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου (δημοσιογράφος)

2ο Πάνελ | 20:00-21:00 | Onassis Channel στο YouTube

David Stubbs (συγγραφέας του βιβλίου “Future Days: Krautrock and the Building of Modern Germany”)

Jens Balzer (μουσικοκριτικός, συγγραφέας)

Lisa Blanning (συγγραφέας)

Συντονισμός: Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου (δημοσιογράφος)

Ραδιοφωνική κατάληψη: Επιμέλεια προγράμματος από το movement.radio και τον Δημήτρη Παπαϊωάννου | http://movement.radio/

Λίγα λόγια για το Movement Radio

Συντονιστείτε με τον διεθνή διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό που υπερβαίνει τα σύνορα και φέρνει 24/7 σπουδαία ονόματα της εγχώριας και παγκόσμιας dj, hip hop, electronic και world music σκηνής. Από τους Optimo έως τη Moor Mother, από τον Alan Bishop έως τον Christopher C. King, από τους Black Athena έως την Carina, το Μovement Radio συντονίζεται με τον κόσμο. Το πρόγραμμα αποτελείται από καθημερινές ζωντανές εκπομπές, dj-sets και θεματικά μουσικά αφιερώματα, συνεντεύξεις και εκπομπές λόγου, ζωντανά events κ.ά. Το δυναμικό του σταθμού είναι μια πολυσυλλεκτική σύνθεση από τη γεμάτη παλμό και εξωστρέφεια ελληνική dj, hip hop και electronica σκηνή, καθώς και από σκηνές και υβρίδια που αναδύονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη, με έμφαση στην περιοχή της Μεσογείου. Το νέο αυτό ραδιόφωνο είναι ένας πομπός που φιλοδοξεί να καταγράψει, να διαδώσει και να ενώσει αυτό το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, εκπέμποντας από την Αθήνα.

ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Optimo, Moor Mother, Tash LC, Alan Bishop (Sublime Frequencies), Bill Kouligas, Dj Not I, Whystine, Christopher C. King, Carina, S.T.M.C., Khmer, Black Athena, Grace Ow, Neda, Marwa Belhaj Youssef, Tayhana, Deena Abdelwahed, Christina Hazboun, Kelman Duran, Invernomuto, KMRU, Dj Plead, Nyege Nyege Tapes, Nashazphone, Agent Mo, Teranga Beat, Jackson Allers, Ziad Nawfal, Muqata’a, Nelson Gomes (Principe), Francesco Cucci (Gqom oh!), Ice_Eyes, Jay Glass Dubs, G.S.Y.F., Ayesha Hameed & Pablo Jose Ramirez, Montassar Ayari a.k.a. Afrika Kassette, Oko Dj, Andreas Runner, Berceuse Heroique, Athanasios Argianas, Afroditi Psara, Veslemes, May Roosevelt, Enemies of the State, Polyxene, Manos Saklas, Chevy, Dimitri Papaioannou, Entropia, Hypermedium, Nat Case, Aggelika, Figott, Lo/Fi, Dj Bwana, Panos Hanjaras,, Flökosh, Breakin’ Moves, AΣΤΥΤΕΚΚ, Marios Visvikis, Andreas Kasapis, Misuta Go, Orila, Alex Zen, Kotsonis, Aris Ktoridis, H2O, Katia, Nektarios Pappas, Trial & Error, Joseph (ATH Kids), Maria Pappa, Modal Analysis, Ayshel Purpleness, Bright, Takis Zontiros, Spymania, Eleni Ikon και πολλοί άλλοι.

Περισσότερα για το 50 Years Kraftwerk –Europe Endless εδώ.