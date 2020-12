O Τζο Μπάιντεν έκανε το εμβόλιο της Pfizer

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έκανε το εμβόλιο της Pfizer κατά του κορονοϊου σε ζωντανή μετάδοση, σε μια προσπάθεια να πείσει τους συμπατριώτες του για την ανάγκη να εμβολιαστούν κατά της πανδημίας.

Αμέσως μετά τη λήψη του εμβολίου, ο Μπάιντεν έδωσε εύσημα στην κυβέρνηση για την επιχείρηση «Ταχύτητα του Φωτός», ευχαριστώντας παράλληλα όλους εκείνους που βρίσκονται στη πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορονοϊού.

Ο 78χρονος Μπάιντεν προέτρεψε τους Αμερικανούς να εμβολιαστούν μόλις καταστεί διαθέσιμο το εμβόλιο, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».



Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ έλαβε το εμβόλιο της Pfizer το απόγευμα της Δευτέρας στο νοσοκομείο ChristianaCare στο Ντελαγουέρ, ενώ νωρίτερα είχε εμβολιαστεί η σύζυγός του, Τζιλ.

Joe Biden gets a coronavirus vaccine shot, then says, "We owe these folks a lot. The scientists and the people who put this together, the frontline workers, the people what were the ones that did the clinical work." pic.twitter.com/b3ieZTjxn1