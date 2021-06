Ο Τζεφ Μπέζος θα πετάξει στο διάστημα τον Ιούλιο με το New Shepard

Στην πρώτη επανδρωμένη αποστολή της Blue Origin που θα φτάσει στα όρια του διαστήματος στις 20 Ιουλίου έχει κλείσει θέση ο ιδρυτής της Τζεφ Μπέζος ο αδερφός του και ο νικητής της δημοπρασίας που θα ανακοινωθεί στα μέσα Ιουνίου.

«Θέλω να συμμετάσχω σε αυτήν την πτήση γιατί είναι κάτι που ήθελα να κάνω όλη μου τη ζωή», δήλωσε ο Μπέζος σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο λογαριασμό του στο Instagram. Σημειώνεται πως η 20η Ιουλίου θα σηματοδοτήσει την 52η επέτειο της προσγείωσης του Apollo 11 στο φεγγάρι.

Το New Shepard είναι πλήρως επαναχρησιμοποιούμενο, με ύψος 18 μέτρων και πλάτος τεσσάρων, έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία 15 δοκιμαστικές πτήσεις από τη στιγμή που έκανε το ντεμπούτο του το 2015, όμως δεν έχει πετάξει ποτέ μεταφέροντας πλήρωμα.

Η εταιρεία σχεδίαζε να ξεκινήσει την πώληση εισιτηρίων το 2019 και να πραγματοποιήσει την πρώτη επανδρωμένη πτήση μέσα στο 2020, όμως υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις.

Come away changed. Bid for the very first seat on #NewShepard at https://t.co/7Y4TherpLr pic.twitter.com/nmAdYLv2zG

— Blue Origin (@blueorigin) June 2, 2021