Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος κολυμπά προς το Ρεκόρ Γκίνες

Οι έννοιες των ορίων και του χρόνου δεν υπάρχουν στο μυαλό και το σώμα του. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος αναζητά διαρκώς την επόμενη πρόκλησή του και η τελευταία είναι ικανή να τον οδηγήσει μέχρι τις σελίδες του βιβλίου των Ρεκόρ Γκίνες. Ο 30χρονος κολυμβητής υπέρ-αποστάσεων ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (5/5) με ένα βίντεο στον λογαριασμό του στην ιστοσελίδα Facebook το νέο τολμηρό εγχείρημά του, με το οποίο θα δοκιμάσει και πάλι να ξεπεράσει τον εαυτό του και τα ανθρώπινα όρια...

Ο Χρυσικόπουλος θα στηθεί το πρωί της ερχόμενης Κυριακής (9/5) στον βατήρα του κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ, ώστε να επιχειρήσει να πετύχει νέο Ρεκόρ Γκίνες με τίτλο «Farthest distance swimming in one week in a 50 meter pool». Δηλαδή, θα δοκιμάσει σε διάστημα μίας εβδομάδας, ως τις 12 το μεσημέρι της 16ης Μαΐου, να διανύσει τη μεγαλύτερη κολυμβητική απόσταση που έγινε ποτέ στον κόσμο σε πισίνα 50 μέτρων.

Ο Ελληνας πρωταθλητής καλείται να καλύψει απόσταση τουλάχιστον 250χλμ. σε επτά μέρες και σε όλη αυτή τη διάρκεια θα έχει το δικαίωμα μικρής ξεκούρασης, είτε μένοντας μέσα στην πισίνα είτε βγαίνοντας για λίγο από νερό. Κατά την προσπάθειά του, υπό το βλέμμα κριτών, έχει δικαίωμα να βγει από τη διαδρομή του και να κοιμηθεί για λίγο ή να φάει. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος της διατροφής του – η οποία θα στηριχτεί στους υδατάνθρακες – με μπάρες δημητριακών ή φρούτα θα γίνεται... κατά τη διάρκεια της κολύμβησης, ώστε να μην χάνει χρόνο και χιλιόμετρα!

Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος δεν έχει στο μυαλό του ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκούρασης, καθώς όπως επισημαίνει θέλει απλώς να «ακούει» το σώμα του. Το Ρεκόρ Γκίνες, καθώς κανένας στο παρελθόν δεν έχει επιχειρήσει αυτή την κατηγορία, θα είναι έγκυρο μόνο αν καλύψει σε 168 ώρες σχεδόν διαρκούς κολύμβησης τα 250χλμ.. Εφόσον το καταφέρει και έχει χρόνο στη διάθεσή του, θα δοκιμάσει να το διευρύνει όσο περισσότερο μπορεί, ώστε να θέσει τον πήχη ψηλά για τον επόμενο που θα το τολμήσει.

Ο Ελληνας ultra swimmer ξεκίνησε την κολύμβηση σε ηλικία 11 ετών, κατακτώντας από το 2003 ως το 2013 πέντε μετάλλια σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με το τρίαθλο (κολύμβηση, τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων και ποδηλασία) και το 2015 τερμάτισε 20ος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Χαβάη. Από την επόμενη χρονιά αφοσιώθηκε στην κολύμβηση υπέρ-αποστάσεων και το 2017 ολοκλήρωσε τον τετραπλό διάπλου του Τορωναίου κόλπου, με 104χλμ., σε 34 ώρες συνεχούς κολύμβησης!

Εχει δοκιμάσει να καλύψει την απόσταση Ρόδου – Καστελόριζου και τον Μάιο του 2019 έγινε ο πρώτος Ελληνας που κολύμπησε 100χλμ. σε πισίνα, σε 29 ώρες και 16 λεπτά συνεχούς κολύμβησης.

Εκτός από τις πισίνες και την ανοικτή θάλασσα, ο Σπύρος Χρυσικόπουλος έχει τεστάρει τα όριά του και στο τρέξιμο. Εχει ολοκληρώσει τέσσερις μαραθωνίους και τον Φεβρουάριο του 2019 έτρεξε μαζί με την Ινώ Στεφανή διαδρομή 150χλμ. σε 40 ώρες στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας, σε συνθήκες πολικών θερμοκρασιών.