Ο Μασκ θα άρει το μπλόκο του Twitter στον Ντόναλντ Τραμπ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, δήλωσε ότι θα ακυρώσει την απαγόρευση από το Twitter στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο συνέδριο Future of the Car των Financial Times.

Η αναστολή του λογαριασμού του Τραμπ, ο οποίος είχε περισσότερους από 88 εκατομμύρια οπαδούς, έγινε λίγες μέρες πριν τη λήξη της θητείας του και ακολούθησε πολυετής συζήτηση σχετικά με το πώς οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν ή πρέπει να περιορίζουν τους λογαριασμούς ισχυρών παγκόσμιων ηγετών.

Ο Τραμπ διεγράφει οριστικά από το Twitter λίγο μετά την εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Το Twitter ανέφερε στην απόφασή του «τον κίνδυνο περαιτέρω υποκίνησης βίας».

Ο Μασκ χαρακτήρισε την απαγόρευση «ηθικά λανθασμένη και τελείως ανόητη».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει στο Fox News ότι δεν θα επέστρεφε στο Twitter ακόμα κι αν ο Μασκ αγοράσει την πλατφόρμα και επαναφέρει τον λογαριασμό του, και είπε ότι θα χρησιμοποιούσε τη δική του εφαρμογή κοινωνικών μέσων που ονομάζεται Truth Social, η οποία κυκλοφόρησε στο κατάστημα εφαρμογών της Apple στα τέλη Φεβρουαρίου αλλά ήταν προβληματική, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα.

Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο Μασκ δήλωσε ότι η συμφωνία για την απόκτηση του Twitter θα μπορούσε να γίνει σε δύο έως τρεις μήνες στην «καλύτερη περίπτωση» ενώ πρόσθεσε ότι το Twitter δεν έχει καταθέσει ακόμη τον πληρεξούσιο για ψήφο των μετόχων για την έγκριση της συμφωνίας και εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα προς επίλυση.

Νωρίτερα σήμερα, η τιμή της μετοχής του Twitter υποχώρησε σε επίπεδο που έδειχνε ότι το χρηματιστήριο και οι επενδυτές εκτιμούν για πρώτη φορά ότι είναι απίθανο ο Μασκ να πραγματοποιήσει την εξαγορά για 44 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως είχε αρχικά συμφωνήσει, σχολιάζει το Reuters.