Ο Φρίντριχ Μερτς αναλαμβάνει τα ηνία του CDU

Στην προεδρία των γερμανών Χριστιανοδημοκρατών (CDU) εξελέγη σήμερα με ποσοστό σχεδόν 95%, στο διαδικτυακό συνέδριο του συντηρητικού κόμματος, όπως αναμένονταν, ο Φρίντριχ Μερτς. Είχε προηγηθεί σημειωτέον, πριν τα Χριστούγεννα, ψηφοφορία μεταξύ των 380.000 μελών, στην οποία ο 66χρονος πολιτικός διασφάλισε άνετη πλειοψηφία με ποσοστό 62%. Ο Μερτς είναι ο τρίτος πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών μετά την Ανεγκρέτ Κραμπ Καρεμπάουερ και τον Άρμιν Λάσετ έπειτα από τη αποχώρηση της Άγκελας Μέρκελ από αυτό το αξίωμα τον Δεκέμβριο του 2018.

Friedrich Merz (66), former Merkel adversary, just got elected as her (latest) successor to lead Germany’s conservative CDU party.

Takes over after crushing election defeat that sees German conservatives become largest opposition party. Taking over from far right AfD. pic.twitter.com/y6PHSQnLqH