Ο Έλον Μασκ καλεί τον Πούτιν σε συνάντηση για την εφαρμογή Clubhouse

Ο πλουσιότερος άνθρωπος και διευθύνων σύμβουλος των Tesla και SpaceX, Έλον Μασκ, με σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, ζήτησε συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για την εφαρμογή Clubhouse.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?