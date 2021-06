Ο «αυτόματος πιλότος» του Τσιτσιπά και η προειδοποίηση του Μεντβέντεφ

Πολλές από τις δηλώσεις του έχουν συχνά παρεξηγηθεί, παρερμηνευθεί ή ακόμη και προβληθεί ενώ δεν χρειαζόταν. Σύμφωνα με τον γαλλικό Τύπο, πάντως, όσα είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά το τέλος της επιβλητικής νίκης του επί του Πάμπλο Καρένιο Μπόυστα, στον 4ο γύρο του Ρολάν Γκαρός, «ήταν τόσο “μεταξένια” όσο και το τένις του!». Το κοινό στο Παρίσι έχει ενθουσιαστεί από τις εμφανίσεις του και ο ίδιος ανταπέδωσε τις φιλοφρονήσεις και μάλιστα σε ένα σημείο τους και στα γαλλικά.

Στην «πόλη του φωτός» για τους ξένους και την «πόλη του έρωτα» για τους κατοίκους της, ο Ελληνας τενίστας τόνισε πως «στο Γαλλικό Οπεν εκτιμούν το καλό τένις. Αγαπώ την πόλη, αγαπώ να παίζω μπροστά σε αυτό το κοινό και αυτό είναι ένα προνόμιο και ένα καταπληκτικό συναίσθημα για μένα». Καταλήγοντας, με λέξεις που ο κόσμος κατάλαβε πιο εύκολα, πως «J’ adore Paris, j’ adore la terre battue». Κοινώς, «λατρεύω το Παρίσι, λατρεύω τη χωμάτινη επιφάνεια».

Η διάδραση με το κοινό του Ρολάν Γκαρός είναι προφανώς εξαιρετική, όμως ο 23χρονος σκέφτεται πλέον τη συνέχεια και την αναμέτρηση της Τρίτης (8/6) με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, για τα προημιτελικά του τουρνουά. Για την ακρίβεια, δεν θέλει να το... σκέφτεται και πολύ. Μετά τη συνολικά 37η φετινή (πρώτος στο ATP) και 20η νίκη του στο χώμα, ο «Τσίτσι» αποκάλυψε στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης ότι η πιο ήρεμη προσέγγισή του τον βοήθησε να παίξει το καλύτερο τένις του κόντρα στο Καρένιο Μπούστα.

«Πιστεύω πως έχω κάνει τις καλύτερες εμφανίσεις μου όταν δεν σκέφτομαι πολύ στο κορτ, όταν όλα γίνονται αυτόματα, όπως στον αυτόματο πιλότο», τόνισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, εξηγώντας τη νέα τακτική του: «Επομένως, λιγότερη σκέψη και περισσότερη πράξη!». Κόντρα στον Μεντβέντεφ, Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη, θα ψάξει την τέταρτη παρουσία του σε ημιτελικά Γκραν Σλαμ. Εχουν προηγηθεί η περσινή πάλι στο Ρολάν Γκαρός, αλλά και οι δύο προκρίσεις στο Οπεν Αυστραλίας, το 2019 και φέτος.

Tsitsipas Performance in First Four Rounds of Slams:#RolandGarros #StefanosTsitsipas pic.twitter.com/WaXMeFN7W3