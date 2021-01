Ντ. Τραμπ: Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ την ήττα - Θα νικήσουμε

Tην ίδια στιγμή που συνεδριάζει το Κογκρέσο για να επικύρωση την νίκη του Τζο Μπάιντεν και παρά το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικάνοι οδεύουν προς διπλή ήττα στις επαναληπτικές εκλογές για τη Γερουσία στη Τζόρτζια, ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει το ήδη τεταμένο κλίμα, μιλώντας για δική του επικράτηση, αλλά και νοθεία.

"Πιστεύει κανείς ότι ο Μπάιντεν έλαβε 80 εκατομμύρια ψήφους;", αναρωτήθηκε ο Τραμπ, ενώ τόνισε πως με τον Μπάιντεν θα καταστραφεί η χώρα και ότι αυτό που συμβαίνει είναι ντροπή.

"You will have an illegitimate president," @realDonaldTrump says during rally. "And we can't let that happen." pic.twitter.com/5ZTr1CVshU